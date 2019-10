Vicat : pénalisé par une dégradation d'analyste

08/10/2019 | 11:49

Vicat recule de 1,4% alors qu'Oddo BHF indique abaisser son opinion sur le titre du cimentier de 'achat' à 'neutre', dans une note sur les marchés de la construction qui selon lui 'devraient, pour la majorité, continuer de ralentir en 2020'.



'Dans ce contexte, la différenciation se fera essentiellement sur la capacité de résistance (mix géographique et levier/pricing), le M&A (et rotation de portefeuille) et la valorisation', juge l'analyste dans sa note sectorielle.



