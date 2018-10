Vicat : prend une participation majoritaire dans Ciplan

05/10/2018 | 08:21

Le groupe annonce aujourd'hui la signature d'un accord avec les actionnaires de la société Ciplan (Cimento do Planalto), portant sur l'acquisition d'une participation majoritaire du capital de la Société.



Cette opération est réalisée sous la forme d'une augmentation de capital réservée de 290 millions d'euros, correspondant à une prise de participation majoritaire d'environ 65%, qui permettra de rembourser l'essentiel de la dette actuelle de la société Ciplan. Il est à noter que Vicat financera cette acquisition par de la dette.



Ciplan exploite une cimenterie moderne, à proximité de Brasilia, d'une capacité de production annuelle de 3,2 millions de tonnes de ciment. La Société dispose par ailleurs d'un réseau de 9 centrales de béton prêt à l'emploi et de 5 carrières de granulats.



