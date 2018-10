Vicat : prend une participation majoritaire dans le brésilien Ciplan

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Vicat a annoncé vendredi avoir signé un accord avec les actionnaires du groupe brésilien Ciplan (Cimento do Planalto) portant sur l'acquisition par le cimentier familial d'une participation majoritaire dans son capital.

Dans un communiqué, Vicat a précisé que l'opération serait "réalisée sous la forme d'une augmentation de capital réservée de 290 millions d'euros, correspondant à une prise de participation majoritaire d'environ 65%". Cette acquisition sera financée par de la dette, a précisé le groupe.

L'opération, qui reste soumise à la réalisation d'un certain nombre de conditions suspensives, permettra de rembourser l'essentiel de la dette actuelle de Ciplan, a précisé le cimentier.

"Avec cette acquisition, Vicat poursuit sa stratégie de croissance externe sélective et de diversification géographique, en s'implantant sur un nouveau marché émergent bénéficiant d'un fort potentiel de croissance", a commenté le groupe.

"Sur la base des capacités actuelles de 3,2 millions de tonnes de ciment, et compte tenu des conditions de réalisation de l'opération, le ratio valeur d'entreprise par tonne de ciment s'établit à 145 euros, sans attribuer de valorisation aux activités de béton et granulats", a ajouté Vicat.

"Ciplan a généré en 2013, année de haut de cycle, une marge d'Ebitda dans l'activité ciment d'environ 45% (et d'environ 35% sur l'ensemble des activités acquises) sur la base d'un taux d'utilisation proche de 90%. En 2017, dans un contexte de marché dégradé, la marge d'Ebitda ciment s'établissait à environ 24% (et environ 16% sur l'ensemble des activités acquises), avec un taux d'utilisation de 66%", a détaillé Vicat. Le 20 septembre dernier, Vicat avait confirmé être en discussions avec Ciplan, l'un des principaux cimentiers brésiliens, qui a été mis en vente suite au décès avant l'été de son fondateur et premier actionnaire.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 90; adore@agefi.fr; ed:

Agefi-Dow Jones The financial newswire