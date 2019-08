Vicat prévoit toujours une amélioration de l'Ebitda en 2019 après un S1 en demi-teinte

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le cimentier familial Vicat a confirmé jeudi tabler en 2019 sur une nette amélioration de sa rentabilité opérationnelle, après avoir publié un résultat net en baisse au premier semestre, lesté par des éléments exceptionnels ainsi que par les coûts élevés de l'énergie.

Au cours des six premiers mois de 2019, le résultat net part du groupe du cimentier est ressorti à 46 millions d'euros, contre 58 millions d'euros un an plus tôt, soit une baisse de 20,7% en données publiées et de 19% à périmètre et taux de change constants.

Son excédent brut d'exploitation (Ebitda) a dans le même temps progressé de 1,7% en données publiées et reculé de 1,8% à périmètre et changes constants, à 228 millions d'euros. "Cette performance a été réalisée en dépit d'un contexte de poursuite des hausses des coûts de l'énergie consommée de 8%", ainsi qu'un impact important de la dévaluation de la livre turque sur les coûts en Turquie, a expliqué Vicat dans un communiqué.

L'Ebitda de Vicat intègre un "impact de l'indemnité compensatoire dans l'activité Ciment aux Etats-Unis en 2018 de 10,6 millions d'euros", a ajouté Vicat.

Au premier semestre, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 4,6% en données publiées, à 1,34 milliard d'euros. A changes et périmètre constants, il s'inscrit en léger repli de 0,6%. "La progression enregistrée en France, aux Etats-Unis, au Kazakhstan, en Italie et en Egypte [a] permis de compenser presque intégralement le recul observé en Turquie, en Suisse, en Inde et en Afrique de l'Ouest", a détaillé Vicat.

Au premier semestre, le chiffre d'affaires de Vicat a bénéficié d'un impact périmètre positif de 62 millions d'euros principalement lié à l'acquisition la société brésilienne Ciplan.

Le taux de marge brute d'exploitation de Vicat s'est établi à 17%, contre 17,5% un an plus tôt.

"Compte tenu de la baisse attendue des coûts de l'énergie sur le second semestre, le groupe s'attend à une nette amélioration de son Ebitda et à une progression de son résultat net sur l'ensemble de l'année", a commenté le président-directeur général du groupe, Guy Sidos, cité dans le communiqué.

