Vicat : prévoit un Ebitda stable en 2018 après une hausse de 1,4% de l'activité sur 9 mois

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le cimentier familial Vicat a annoncé mardi qu'en base publiée, son excédent brut d'exploitation (Ebitda) devrait être "globalement stable" en 2018 par rapport à 2017, "compte tenu du très fort impact négatif des variations de change par rapport à l'euro, notamment en Turquie".

A périmètre et change constants, Vicat s'attend sur l'ensemble de l'exercice 2018 à une amélioration de son Ebitda. Le cimentier s'appuiera pour cela sur la "mise en œuvre d'une politique commerciale volontariste mais équilibrée, sur la progression des volumes vendus et sur l'augmentation des prix de vente lorsque le contexte concurrentiel le permet". Le groupe compte de plus poursuivre sa politique d'optimisation des coûts de production.

"En 2018, le contexte macroéconomique se caractérise par une croissance économique bien orientée, mais nuancée par des incertitudes politiques sur certains pays émergents et une forte appréciation de l'euro contre la plupart des devises, notamment vis-à-vis de la livre turque, de la roupie indienne, du dollar américain, du franc suisse, et du tengué kazak", a souligné Vicat dans un communiqué. Le cimentier a également remarqué que les prix de l'énergie poursuivaient leur remontée.

Vicat a fait ces annonces alors qu'au troisième trimestre, son chiffre d'affaires consolidé est ressorti à 666 millions d'euros, en hausse de 4% à taux de change constants mais en baisse de 1,1% en base publiée par rapport à la même période en 2017.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2018, le chiffre d'affaires consolidé de Vicat a atteint 1,94 milliard d'euros, en progression de 1,4% en base publiée et de 7,6% à périmètre et change constants par rapport à la période correspondante de 2017. A périmètre et change constants, le chiffre d'affaires opérationnel a progressé de 8,4% dans le Ciment, de 4,2% dans le Béton & Granulats et de 8,1% dans l'activité Autres Produits et Services.

L'impact défavorable des variations de change s'est établi à 125 millions d'euros sur neuf mois.

"La période a été marquée par de solides progressions [des] niveaux d'activité sur l'ensemble des pays, à l'exception de la Suisse et de l'Egypte ", a commenté le président-directeur général du groupe, Guy Sidos, cité dans un communiqué.

Depuis la clôture de ses comptes du troisième trimestre, Vicat a annoncé une prise de participation à hauteur de 65% au capital de Ciplan, une opération qui permet au cimentier de faire ses premiers pas au Brésil.

-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: LBO

