Vicat prévoit une amélioration de son Ebitda en 2020 après une hausse de 6,9% en 2019

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le cimentier familial Vicat a annoncé jeudi prévoir une nouvelle amélioration de son Ebitda (excédent brut d'exploitation) en 2020, alors que cet indicateur s'est inscrit à 526 millions d'euros l'an dernier, en hausse de 6,9% en base publiée et en repli de 0,2% à périmètre et taux de change constants.

"En 2020, le contexte macroéconomique devrait poursuivre son amélioration sur la plupart des zones dans lesquelles le groupe est présent, même si certaines régions émergentes resteront confrontées à un environnement sectoriel incertain", a commenté Vicat dans un communiqué. "Les prix de l'énergie consommée devraient poursuivre leur baisse compte tenu de l'évolution des cours mondiaux et de la stratégie industrielle du groupe de substitution des énergies fossiles", a ajouté le cimentier.

En 2019, le chiffre d'affaires de Vicat a progressé de 6,1% en données publiées mais a reculé de 0,8% à périmètre et taux de change constants, à 2,74 milliards d'euros.

"Les bonnes progressions enregistrées en France, en Inde, aux Etats-Unis, en Afrique et au Kazakhstan ont permis de compenser des situations difficiles en Turquie et en Egypte", a souligné Guy Sidos, le PDG du groupe. "Vicat poursuit ses objectifs de croissance rentable et sa politique de désendettement, portés par une situation financière saine et une forte génération de cash-flows", a souligné le dirigeant.

Le résultat net consolidé part du groupe du cimentier est ressorti à 149 millions d'euros en 2019, stable en données publiées et en repli de 6,5% à périmètre et taux de change constants.

Selon le consensus établi par FactSet, les analystes prévoyaient en moyenne un résultat net de 145 millions d'euros, un Ebitda de 520 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 2,75 milliards d'euros.

A la fin décembre 2019, le taux d'endettement financier net "gearing" de Vicat (dette nette/fonds propres) s'inscrivait à 40,4%, contre 27,8% un an plus tôt.

Vicat proposera un dividende de 1,5 euro par action au titre de 2019.

-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: LBO

COMMUNIQUES FINANCIERS DE VICAT :

www.vicat.fr/Investisseurs/Documents-financiers/Communiques

