Vicat récompensé lors du concours du Geste d'Or 2018

L'Isle d'Abeau, le jeudi 25 octobre 2018 - La 8ème édition du concours du Geste d'Or, qui récompense les chantiers exemplaires du patrimoine, a une nouvelle fois distingué l'excellence du groupe Vicat. En effet, pas moins de 6 projets - chantiers, produits et solutions - ont été couronnés lors de la cérémonie de remise des prix, ce mercredi 24 octobre.

Partenaire de l'association du Geste d'Or, Vicat s'engage à accompagner tous les acteurs de la restauration du patrimoine : architectes, entreprises ou artisans spécialisés. Le Geste d'Or a pour but de mettre en lumière les chantiers exemplaires et les bonnes pratiques en termes de traitement durable, de gestion des hommes et d'ingénierie financière.

Chaque année, à l'occasion du Salon international du patrimoine culturel, l'association du Geste d'Or récompense les chantiers exemplaires du patrimoine d'hier, d'aujourd'hui et de demain à travers plusieurs Prix, Grands Prix et Labels. Cette année, Vicat a vu 6 de ses projets récompensés, témoignant de son expertise et de son savoir-faire en matière de restauration du patrimoine et d'innovation.

> Le Grand Prix innovation pour Vicat et ses partenaires 4 solutions soutenues par le Groupe ont été récompensées dans le cadre de ce prix :

• SMARTUP, béton fibré ultra-hautes performances avec la réhabilitation du Grand Pont de Thouaré-sur-Loire (44)

Entreprise : Jousselin Préfabrication-VSL France (Bouygues TPRF) Architecte : Mr Serge Jaffrelo, Conseil Général de Loire Atlantique

Constitué principalement de voutes en briques maçonnées et de dalles en béton armé, le tablier du pont a été intégralement déconstruit pour laisser place à 220 grandes dalles en Béton Fibré Ultra-Hautes Performances (BFUP) SmartUP clavetées directement sur le chantier par un joint béton utilisant le même matériau. La mise en œuvre des dalles en BFUP SmartUP a permis d'alléger le pont de plus de 1 500 tonnes, soit près de la moitié du poids propre de la structure existante.

• Béton rapide Q-Flash 2/20 avec la reconstruction de la piste de l'aéroport Sabiha Gökçen à Istanbul, Turquie

Entreprise : EAS, Murat Akpinar Entreprises : Vicat & Concretum

Maître d'oeuvre : Beyhan Torun (CEO), YBT Construction and Trade. Ltd.

Après 10 ans de références dans de nombreux aéroports internationaux, la technologie du béton rapide Q-Flash 2/20 connaît son plus grand chantier avec l'aéroport international Sabiha Gökçen d'Istanbul. En raison de la fréquence des vols, une grande partie du tarmac s'est progressivement usée, nécessitant une intervention rapide et efficace afin de ne pas pénaliser le trafic et d'optimiser les coûts.

Une intervention de construction sur cette structure de trafic aérien intensivement utilisée n'est donc possible que la nuit. Le durcissement rapide du Q-Flash 2/20 était donc parfaitement adapté aux besoins de l'aéroport Sabiha Gökçen, car il permet de remplacer jusqu'à 100 m2 de dalles de béton en 5 heures seulement. Cela a permis à l'aéroport de réparer les zones fortement endommagées de la piste d'atterrissage lors des heures de fermeture sans aucun impact au trafic aérien. Une technologie développée à base de ciment naturel Prompt, utilisé pour sa rapidité et associé à des liants spécifiques.

• Biosys

Entreprises : Vicat & Vieille Matériaux

Biosys est un système constructif constitué de blocs de béton de chanvre, composés de ciment naturel PromptUP et chènevotte, mis en œuvre par simple emboîtement à sec (rainure-languette). Les blocs servent de coffrage et de remplissage à une structure porteuse traditionnelle poteaux/poutres en béton armé. Son montage sans colle et sans joint permet des gains de productivité dont l'alignement et l'aplomb sont d'une grande qualité. Le résultat est un véritable mono-mur ne nécessitant pas d'isolation complémentaire.

• Vicat Éco-valorisation

Entreprise : Vicat

Vicat Éco-Valorisation est la nouvelle offre de services lancée par le groupe cimentier français Vicat, destinée à valoriser le maximum de déchets, en particulier ceux issus des chantiers de déconstruction, dans la formulation de nos différents produits industriels : ciment, béton et granulats.

> Le Geste d'or dans la catégorie « Grand Prix Métiers »

Deux chantiers menés par l'entreprise Leonardo Srl, utilisant du ciment naturel PromptUP Vicat ont été récompensés dans cette catégorie.

• Restauration du groupe sculptural des Hercules de la Villa Hercolani, Bologne, Italie

Entreprise : Leonardo Srl Architecte : Arch. Vittorio Camerini

Les sculptures des Hercules ont montré un état de dégradation avancée, en particulier différentes fractures du mortier, à la fois en surface et en profondeur.

Des opérations initiales de pré-consolidation, ont été réalisées en injectant des résines spéciales et en effectuant divers types d'ancrages.

Le ciment naturel PromptUP a été employé pour la reconstitution des différentes parties manquantes et pour la réparation des éléments endommagés en respectant les matériaux d'origine.

• Restauration des façades monumentales du Palazzo Lambertini, Bologne, Italie

Entreprise : Leonardo Srl

Architecte : Geom. Luca Serasini - Città Metropolitana di Bologna

L'intervention de conservation des façades du Palace Lambertini à Bologne a nécessité un travail fondamental de sélection des matériaux. Le bâtiment du XVIème siècle a été rénové au début du XXème avec un mortier à base de ciment naturel. Le bon équilibre entre résistance et compatibilité minéralogique a été obtenu avec le ciment naturel PromptUP.

