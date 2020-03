Vicat : renonce à ses objectifs 2020 à cause du coronavirus

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le cimentier familial Vicat a annoncé vendredi qu'il réviserait ses perspectives financières pour 2020 "en fonction du potentiel impact du Covid-19 sur les activités du groupe".

Le groupe a précisé qu'il n'était pas en mesure, à ce stade, de fournir des éléments d'appréciation précis sur l'évolution de ses marchés et de ses performances, qui dépendent de l'évolution de l'épidémie mais aussi des plans de relance annoncés par un certain nombre de pays.

Vicat a affirmé avoir mis en place un plan de réduction des coûts opérationnels et de report d'investissements industriels non stratégiques et a précisé qu'il respectait l'ensemble des conditions et engagements inscrits dans ses contrats de financement. "A ce stade, et compte tenu des éléments ci-dessus, le groupe considère le risque de non respect des 'covenants' comme faible", a ajouté l'entreprise dans un communiqué.

