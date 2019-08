Vicat : vise une progression de son résultat net en 2019

01/08/2019 | 18:38

Le chiffre d'affaires consolidé atteint 1 340 millions d'euros au premier semestre de 2019, en croissance de +4,6% en base publiée par rapport à la même période de 2018. Il est quasi stable (-0,6%) à périmètre et taux de change constants.



L'EBITDA consolidé du Groupe s'établit à 228 millions d'euros. ' À périmètre et change constants et hors impact de l'indemnité compensatoire dans l'activité Ciment aux États-Unis en 2018 de 10,6 millions d'euros, la progression de l'EBITDA du Groupe Vicat s'établit à +3,1% (+6,7% en base publiée) ' précise le groupe.



Le résultat net part du Groupe recule de -19,0% à périmètre et taux de change constants et -20,7% en base publiée, à 46 millions d'euros.



' Le Groupe s'attend à une nette amélioration de son EBITDA et à une progression de son résultat net sur l'ensemble de l'année ' indique la direction.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.