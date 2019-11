Forums > Forum Vicat

elle commence à plafonner, encore la patate mais elle plafonne la fifille tiens du reste Z a vu une R à 37.97 whaouuu on est racord ? alors je vais attendre un peu pour la vader... juste quelques billes en vad ce jour mais pas vraiment convaincu... allez faut que j'y va ! nan mais la elle arrive sur un target de plusieurs jours, les cimentiers qui montent moi je veux bien, c'est parceque le bâtiment est en pleine bourre c'est ça ? ou bien ils nous en foute dans la bouffe alors ?elle commence à plafonner, encore la patate mais elle plafonne la fifille tiens du reste Z a vu une R à 37.97 whaouuu on est racord ? alors je vais attendre un peu pour la vader... juste quelques billes en vad ce jour mais pas vraiment convaincu... allez faut que j'y va ! 10

2

zenzenzap et maldoror 1 autre membre participe à cette discussion zenzenzap - Pfft! Elle fugue la fifille! J'avais pensé que le franchissement des 33.8 etait un faux signal (doji du 3/12), mais cette petite effrontée est au dessus de 36!. Elle merite une bonne claque a 40 alors? napoli - Bah faut y aller !



Tu as raison les 40.00€ restent possibles mais bon je garde en vad avec target sur mon chti trait rouge en bas juste dessus les 30.00€.

Faut dire qu'en hebdo la situation est encore moins claire !



Voili. Moi avant le target trait rouge du haut je ne voyait rien qui puisse l'arrêter, la position est différente car maintenant elle est à fond la caisse en journalier avec de belles div baissières et la clôture offre un pendu en harami, j'ai donc gardé ma vad, si j'y vais pas la alors faut que je me recycle dans autre chose...Tu as raison les 40.00€ restent possibles mais bon je garde en vad avec target sur mon chti trait rouge en bas juste dessus les 30.00€.Faut dire qu'en hebdo la situation est encore moins claire !Voili. napoli - Whaouuuu VCT c'est vraiment la 3ème ligue ! quelle daube ce truc... napoli - Ben voila...



Rentré un poil tôt en vad la dessus sur la divergence, mais le 4h00 est souvent piegeux la dessus, il est quand même nettement plus lent que l'horaire.



Je me disais aussi Vicat qui monte, même si le "fondamental" n'est pas ma tasse de thé force est de constater que ces gens font du ciment (entre autre) et que le secteur de la construction n'est pas à la fête.



Sorti en mode "auto" mais je sens que je vais avoir des regrets un test du trait rouge pointillés dans la zone des 27 et des ,,, reste possible sans problème ! L'histoire d'une plus value en vad qui est passée au rouge vif et qui se termine bien, comme quoi !Rentré un poil tôt en vad la dessus sur la divergence, mais le 4h00 est souvent piegeux la dessus, il est quand même nettement plus lent que l'horaire.Je me disais aussi Vicat qui monte, même si le "fondamental" n'est pas ma tasse de thé force est de constater que ces gens font du ciment (entre autre) et que le secteur de la construction n'est pas à la fête.Sorti en mode "auto" mais je sens que je vais avoir des regrets un test du trait rouge pointillés dans la zone des 27 et des ,,, reste possible sans problème ! maldoror - Tu n'utilises pas les stop suiveurs ? Une fois ton objectif atteint, tu pourrais verouiller ton gain à un petit pourcentage près, si le trend se poursuit alors ta plus-value continuerais à grossir et le débouclage serait automatique au premier retournement au moins égal au pourcentage fixé sur le plus bas atteint. zenzenzap - volumes trop petit Sur vicat...j'ai vu des ecarts entre le 1er ordre de vente et le 1er ordre d'achat superieurs à 5%!!! un stop suiveur dans ces conditions.....hum......à moins qu'il puisse etre à plage de déclenchement? Je suis pas tres au fait des stop suiveurs .... napoli - Maldoror / Zenzap Zenzap a répondu en partie à la question Maldoror, trop de spread.



En fait je suis un peu particulier car le stop suiveur marche très bien mais il faut pour cela l'ajuster dans ses paramètres :

- spread

- slippage

J’utilise lorsque j’ai le temps de le régler un stop suiveur en swing intra ou en scalp, car rien n’est évident en réel.

La plupart de mes sorties contrairement à tous les auteurs de romans de trading à succès sont des ordres au marché… nous ne sommes pas sur le marché US avec pléthore de courtiers proposant des spreads serrés… hélas… de toute façon comme toi mes ordres sont sur le marché dans seconde dans la plupart des cas.

Oui sur Vicat j’en laisse certainement sur l’os, mais je trade en terme d’argent jamais en terme de % ceci expliquant peut être cela…

Les sorties de swing MT je les gère avec des stops fixes et slippage. zenzenzap - Slippage? Lu Napoli. Peux tu m'expliquer ce que tu entends par "slippage" stp? maldoror - Quels trous dans le CO ! Effectivement, VCT ne se prête pas du tout aux stop suiveurs avec des trous de près de 4% entre 2 ordres de vente consécutifs, dans ces conditions effectivement il vaut mieux attendre qu'un ordre correct se présente pour sortir.



Si mes souvemirs un peu loitains sont bons je crois que le slippage est l'écart entre le signal d'entrée-sortie et la prise ou le débouclage de position effectif.



Sur le future CAC le slippage est le plus souvent de 0.5 pts soit 0.001% de la valeur de l'indice alors qu'il est souvent de 3% sur PRI,.... Voir les 9 réponses précédentes zenzenzap - oki merci C'est vendredi apres midi qu'il y a eu un trou dans le CO entre 30 et des poussieres et 32 euros...qui a duré plusieurs minutes. ( bien évidemment, personne à tapé 32) et peu à peu des ordres vendeurs sont redescendus par paliers . Bonne nuit à tous à demain. merci





