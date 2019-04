VIDELIO : CROZALOC envisage d'accroître sa participation au capital de VIDELIO

Paris,

Le 9 avril 2019 : Crozaloc envisage d’accroître sa participation au capital de Videlio

La société Crozaloc1, actionnaire de contrôle de la société Videlio, dont les actions sont négociées sous le code ISIN FR0000066680 sur le compartiment C du marché réglementé d’Euronext Paris et dont Crozaloc détient environ 46,3% du capital et 50,9% des droits de vote, annonce avoir l’intention d’acquérir de gré à gré plusieurs blocs d’actions Videlio auprès de 5 actionnaires2 représentant un total d’environ 18,8% du capital de Videlio. Les actions seront acquises au prix unitaire de 1,80 €. A l’issue de ces acquisitions, Crozaloc viendrait à détenir environ 65,1% du capital social de Videlio dont Crozaloc entend maintenir la cotation sur le marché réglementé d’Euronext Paris.



Ces acquisitions auraient vocation à intervenir au plus tard le 15 mai 2019, et seraient réalisées sous réserve (i) d’avoir préalablement obtenu de l’Autorité des Marchés Financiers une dérogation à l’obligation de déposer une offre publique d’achat, (ii) de l’absence de recours contre ladite décision de dérogation et, (iii) de la mise à disposition effective au profit de Crozaloc d’un prêt bancaire dont le principe a déjà été agréé par Crozaloc avec un établissement de crédit. Les dividendes que percevra Crozaloc seront en priorité employés au remboursement de ce prêt bancaire.







1 Crozaloc SA est détenue à 87,57 % par la société Talis, laquelle n’est pas contrôlée.

2 Gonset Holding, Monsieur Pierre Gonset, Solidna, Port Noir Investment, et Monsieur Olivier Rousselière.





