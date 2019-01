VIDELIO : Changements dans la composition du drectoire

VIDELIO

VIDELIO annonce des changements dans la composition du directoire

Paris, le 8 janvier 2019 : Le conseil de surveillance de VIDELIO, lors de sa séance du 8 janvier 2019, a décidé de mettre fin au mandat de membre du directoire et directeur général de Pascal Zératès. Le conseil de surveillance a également décidé de ne pas procéder au remplacement de Pascal Zératès et, en conséquence, de ramener à trois le nombre de membres du directoire dont la composition est désormais la suivante :

Président du directoire :

David Chouraqui

Membres du directoire et directeurs généraux :

Hervé de Galbert

Guillaume Durieux

Il est rappelé qu'un rapport financier semestriel a été diffusé le 21 septembre 2018 et qu'un document de référence a été déposé le 26 avril 2018 auprès de l'AMF sous le numéro D.18-0415, contenant notamment les principaux facteurs de risques auxquels la société est exposée.

Euronext Paris Compartiment C - Code ISIN FR0000066680 - Mnémonique VDLO www.videlio.com

