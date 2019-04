VIDELIO – Projet de comptes consolidés 2018

Paris, le 9 avril 2019 :

Les comptes consolidés de Videlio au 31 décembre 2018 (comptes arrêtés par le directoire, non encore certifiés, qui seront soumis prochainement à l’examen du conseil de surveillance) font ressortir une progression de son résultat opérationnel courant (Ebit) et de son résultat net consolidé, qui s’établissent respectivement à 7 331 K€ (contre 4 610 K€ en 2017) et 5 029 K€ (contre ‑289 K€ en 2017).

1. Compte de résultat

(K€) 2018(1) 2017(2) Évolution 2018/2017 (%) Chiffre d’affaires 236 756 252 980 -6,4 Digital & Media 196 295 192 874 +1,8 Events 28 367 28 839 -1,6 Autres activités 12 093 31 267 -61,3 Ebitda* 11 893 9 156 +29,9 Résultat opérationnel courant – Ebit 7 331 4 610 +59,0 Digital & Media 8 094 5 665 +42,9 Events -889 -1 977 +55,0 Autres activités 126 922 -86,3 Résultat opérationnel 9 001 3 349 +168,8 Résultat opérationnel après quote-part de résultat net des sociétés MEE 9 001 3 349 +168,8 Résultat net avant impôt 8 032 2 483 +223,5 Charge d’impôt -3 003 -2 771 +208,4 Résultat net(3) 5 029 -289 +1 840,1 Résultat de base par action 0,21 -0,01 € +2 200,0

(1) La société C2M est sortie du périmètre de consolidation à compter du 1er juin 2018, date de la réalisation de la cession de 100 % de son capital au profit d’EET France.

(2) Les comptes consolidés 2017 intègrent, sans impact significatif, les comptes de la société VIDELIO Algérie à compter du 6 octobre 2017, et de la société VIDELIO Global Services à compter du 12 octobre 2017, date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

(3) En l’absence d’intérêt minoritaire, le résultat net part du groupe est égal au résultat net de l’ensemble consolidé.

* Ebitda ou Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization correspond à l’excédent brut d’exploitation (EBE) dans les normes comptables françaises et est égal au résultat d’exploitation courant augmenté des dotations aux amortissements comptabilisées dans le résultat d’exploitation courant.

2. Bilan

ACTIF (K€) 2018(2) 2017(2) Evolution 2018/2017 (%) Actifs non courants 44 391 47 607 -6,8 dont écarts d’acquisition 25 692 26 613 -3,5 dont impôts différés actifs 4 314 4 810 -10,3 Actifs courants 88 709 97 749 -9,2 dont stocks et en cours 8 523 6 331 +34,6 dont actifs sur contrats 12 220 dont clients 21 333 41 513 -48,6 dont trésorerie et équivalents 29 296 22 033 +33,0 dont actifs non courants détenus en vue de la vente 8 837 -100 Total Actif 133 100 145 356 -8,4





PASSIF (K€) 2018(1) 2017(2) Evolution 2018/2017 (%) Capitaux propres groupe 36 845 31 982 +15,2 Intérêts minoritaires Capitaux propres de l’ensemble 36 845 31 982 +15,2 Passifs non courants 12 335 12 766 -3,4 dont emprunts et dettes financières 5 677 6 354 -10,6 Passifs courants 83 920 100 609 -16,6 dont dettes fournisseurs 32 219 35 669 -9,7 dont passifs sur contrats 6 616 dont emprunts court terme 12 796 15 143 -15,5 dont passifs non courants détenus en vue de la vente 9 477 -100 Total Passif 133 100 145 356 -8,4

3. Flux de trésorerie – Trésorerie nette

En K€ 2018 2017 Evolution 2018/2017 (%) Flux nets de trésorerie liés à l’activité 4 613 3 073 +50,1 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement 8 723 -8 244 +205,8 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement -6 913 -361 -1 815,0 Variation de trésorerie 6 616 -9 313 +171,0 Trésorerie à l’ouverture 18 907 28 219 -33,0 Trésorerie à la clôture 25 523 18 907 +35,0





(K€) 2018 2017 Evolution 2018/2017 (%) Endettement financier brut(1) 14 699 18 371 -20,0 Trésorerie(2) 25 522 18 907 +35,0 Trésorerie nette(3) 10 823 536 +1 919,2

(1) L’endettement financier brut est constitué des passifs financiers à court et long terme hors factor (emprunts, emprunts en crédit-bail, compte courant).

(2) La trésorerie est constituée par la trésorerie brute diminuée des découverts bancaires. En 2017, elle exclut la trésorerie de la société C2M - Intelware pour 3 564 K€.

(3) La trésorerie nette est constituée de la trésorerie diminuée de l’endettement financier brut.

