VIDELIO : Résultats 2018 0 17/04/2019 | 08:01 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires VIDELIO – Résultats 2018 Paris, le 17 avril 2019 : VIDELIO annonce ses résultats 2018 Faits marquants de l’exercice clos le 31 décembre 2018 La réalisation définitive de la cession de la société C2M-Intelware (qui était filiale à 100 % de la Société) au profit d’EET France est intervenue le 1er juin 2018. Le Groupe EET est un grossiste multi spécialiste, multi sectoriel, implanté et respecté en Europe avec près de 5 000 clients actifs en France et plus de 400 M€ de chiffre d’affaires. Un accord commercial a été signé entre VIDELIO et EET France concomitamment à la réalisation de la cession, permettant ainsi au Groupe VIDELIO de maintenir des relations commerciales fortes avec C2M-Intelware et d’élargir son offre grâce à l’apport des références d’EET France. Cette cession va permettre au Groupe VIDELIO de se concentrer sur le développement de ses deux secteurs clés d’activité, les secteurs « Digital & Media » et « Events ». Le Groupe a pris la décision au cours du premier semestre 2018 de réduire fortement l’activité (déficitaire) d’une des filiales de l’UGT Média. Comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 (Comptes consolidés arrêtés par le directoire – Comptes audités) 1. Compte de résultat (K€) 2018(1) 2017(2) Évolution 2018/2017 (%) Chiffre d’affaires 236 756 252 980 -6,4 Digital & Media 196 295 192 874 +1,8 Events 28 367 28 839 -1,6 Autres activités 12 093 31 267 -61,3 Ebitda* 11 893 9 156 +29,9 Résultat opérationnel courant – Ebit 7 331 4 610 +59,0 Digital & Media 8 094 5 665 +42,9 Events -889 -1 977 +55,0 Autres activités 126 922 -86,3 Résultat opérationnel 9 001 3 349 +168,8 Résultat opérationnel après quote-part de résultat net des sociétés MEE 9 001 3 349 +168,8 Résultat net avant impôt 8 032 2 483 +223,5 Charge d’impôt -3 003 -2 771 +208,4 Résultat net(3) 5 029 -289 +1 840,1 Résultat de base par action 0,21 -0,01 € +2 200,0 (1) La société C2M est sortie du périmètre de consolidation à compter du 1er juin 2018, date de la réalisation de la cession de 100 % de son capital au profit d’EET France.

(2) Les comptes consolidés 2017 intègrent, sans impact significatif, les comptes de la société VIDELIO Algérie à compter du 6 octobre 2017, et de la société VIDELIO Global Services à compter du 12 octobre 2017, date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

(3) En l’absence d’intérêt minoritaire, le résultat net part du groupe est égal au résultat net de l’ensemble consolidé.

* Ebitda ou Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization correspond à l’excédent brut d’exploitation (EBE) dans les normes comptables françaises et est égal au résultat d’exploitation courant augmenté des dotations aux amortissements comptabilisées dans le résultat d’exploitation courant. Le chiffre d’affaires cumulé s’établit à 236 756 K€ au 31 décembre 2018, contre 252 980 K€ au 31 décembre 2017, soit une baisse de 6,4 %. Le chiffre d’affaires du secteur « Digital & Media » est de 196 295 K€ au 31 décembre 2018 contre 192 874 K€ au 31 décembre 2017, soit une hausse de 1,8 %. Le chiffre d’affaires annuel du secteur « Events » est en baisse de 1,6 % au 31 décembre 2018, et s’établit à 28 367 K€ contre 28 839 K€ au 31 décembre 2017. Le chiffre d’affaires du secteur « Autres activités » s’élève à 12 093 K€ au 31 décembre 2018 contre 31 267 K€ au 31 décembre 2017 à périmètre publié, soit une baisse de 61,3 %, et à 1 801 K€ au 31 décembre 2018 contre 2 985 K€ au 31 décembre 2017 à périmètre comparable (i.e. hors C2M), soit une baisse de 39,7 %. Au 31 décembre 2018, la marge sur achats consommés s’établit à 61,0 % contre 53,2 % au 31 décembre 2017. Les autres charges externes s’élèvent à 60 312 K€ en 2018 contre 59 282 K€ en 2017. Elles représentent 25,5 % du chiffres d’affaires, contre 23,4 % en 2017. Les frais de personnel passent de 62 840 K€ en 2017 à 70 522 K€ en 2018. Le CICE est comptabilisé en diminution des charges salariales et s’élève à 1 057 K€ en 2018 contre 1 251 K€ en 2017. Les amortissements s’élèvent à 4 562 K€ en 2018 contre 4 547 K€ en 2017. Les provisions et dépréciations sont en diminution de 104,9 % et s’établissent à 88 K€ en 2018 contre 1 780 K€ en 2017. Au 31 décembre 2018, le résultat opérationnel courant dégagé est de 7 331 K€ en 2018 contre 4 610 K€ au 31 décembre 2017, soit une hausse de 59 %. Les autres produits et charges opérationnels s'élèvent à 1 670 K€ contre -1 260 K€ en 2017. Le résultat opérationnel est positif de 9 001 K€ en 2018 contre 3 349 K€ en 2017. Le coût de l’endettement financier net s’élève à -948 K€ en 2018 contre -802 K€ en 2017. Le coût des autres charges et produits financiers s’élève à -21 K€ en 2018 contre -64 K€ en 2017. Le résultat net consolidé avant impôt est positif de 8 032 K€ en 2018 contre 2 483 K€ en 2017. Le résultat net consolidé part du groupe est bénéficiaire et s’élève à 5 029 K€ en 2018 contre un résultat net consolidé de -289 K€ pour l’exercice 2017. En 2018, la charge d'impôt s'élève à 3 003 K€ contre 2 771 K€ en 2017. Cette charge est principalement constituée de la Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises pour 1 189 K€, de l’impôt sur les sociétés pour 1 395 K€, et de la consommation partielle des reports déficitaires activés pour 829 K€. Le résultat net par action s’établit à 0,21 € en 2018 contre -0,01 € en 2017. 2. Bilan ACTIF (K€) 2018(2) 2017(2) Evolution 2018/2017 (%) Actifs non courants 44 391 47 607 -6,8 dont écarts d’acquisition 25 692 26 613 -3,5 dont impôts différés actifs 4 314 4 810 -10,3 Actifs courants 88 709 97 749 -9,2 dont stocks et en cours 8 523 6 331 +34,6 dont actifs sur contrats 12 220 dont clients 21 333 41 513 -48,6 dont trésorerie et équivalents 29 296 22 033 +33,0 dont actifs non courants détenus en vue de la vente 8 837 -100 Total Actif 133 100 145 356 -8,4

PASSIF (K€) 2018(1) 2017(2) Evolution 2018/2017 (%) Capitaux propres groupe 36 845 31 982 +15,2 Intérêts minoritaires Capitaux propres de l’ensemble 36 845 31 982 +15,2 Passifs non courants 12 335 12 766 -3,4 dont emprunts et dettes financières 5 677 6 354 -10,6 Passifs courants 83 920 100 609 -16,6 dont dettes fournisseurs 32 219 35 669 -9,7 dont passifs sur contrats *14 227 dont emprunts court terme 12 796 15 143 -15,5 dont passifs non courants détenus en vue de la vente 9 477 -100 Total Passif 133 100 145 356 -8,4 * Dans le cadre de la première application de la norme IFRS 15, suite à la revue du projet comptes publié le 9 avril 2019, 7 611 K€ ont été reclassés du poste « Autres dettes » au poste « Passifs sur contrats ».

(1) La société C2M est sortie du périmètre de consolidation à compter du 1er juin 2018, date de la réalisation de la cession de 100 % de son capital au profit d’EET France.

(2) Les comptes consolidés 2017 intègrent, sans impact significatif, les comptes de la société VIDELIO Algérie à compter du 6 octobre 2017, et de la société VIDELIO Global Services à compter du 12 octobre 2017, date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés. Le total du bilan consolidé du Groupe s’établit à 133 100 K€ au 31 décembre 2018 contre 145 356 K€ au 31 décembre 2017. Les actifs non courants s’élèvent à 44 391 K€ au 31 décembre 2018 contre 47 607 K€ au 31 décembre 2017. Les actifs courants s’établissent à 88 709 K€ au 31 décembre 2018 contre 97 749 K€ au 31 décembre 2017. Au 31 décembre 2018, ils comprennent un montant de 12 220 K€ au titre des « Actifs sur contrats » correspondant aux créances liées aux contrats en cours par suite de l’application de la norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients ». Au 31 décembre 2017, ces actifs figuraient au sein du poste « Clients et comptes rattachés » (Cf. note 7 des comptes consolidés 2018). Au 31 décembre 2018, hors actions propres, les capitaux propres s’élèvent à 34 633 K€ contre 29 770 K€ au 31 décembre 2017. Les actions propres représentent un montant de 2 212 K€ qui vient en diminution des capitaux propres. L’écart s’explique principalement par la distribution de dividende opérée en juin 2018. Les passifs non courants s’élèvent à 12 335 K€ au 31 décembre 2018 contre 12 766 K€ au 31 décembre 2017 et sont composés d’emprunts financiers pour un montant de 5 677 K€ contre 6 354 K€ en 2017. Les passifs courants s’élèvent à 83 920 K€ au 31 décembre 2018 contre 100 609 K€ au 31 décembre 2017. Au 31 décembre 2018, ils comprennent un montant de 14 227 K€ au titre des « Passifs sur contrats » correspondant aux passifs liés aux contrats en cours par suite de l’application de la norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients ». Au 31 décembre 2017, ces passifs figuraient au sein du poste « Autres dettes - Acomptes clients et produits constatés d’avance ». 3. Flux de trésorerie – Trésorerie nette En K€ 2018 2017 Evolution 2018/2017 (%) Flux nets de trésorerie liés à l’activité 4 613 3 073 +50,1 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement 8 723 -8 244 +205,8 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement -6 913 -361 -1 815,0 Variation de trésorerie 6 616 -9 313 +171,0 Trésorerie à l’ouverture 18 907 28 219 -33,0 Trésorerie à la clôture 25 523 18 907 +35,0

(K€) 2018 2017 Evolution 2018/2017 (%) Endettement financier brut(1) 14 699 18 371 -20,0 Trésorerie(2) 25 522 18 907 +35,0 Trésorerie nette(3) 10 823 536 +1 919,2 (1) L’endettement financier brut est constitué des passifs financiers à court et long terme hors factor (emprunts, emprunts en crédit-bail, compte courant) (cf. note 12 des comptes consolidés 2018).

(2) La trésorerie est constituée par la trésorerie brute diminuée des découverts bancaires (cf. note 12 des comptes consolidés 2018). En 2017, elle exclut la trésorerie de la société C2M - Intelware pour 3 564 K€.

(3) La trésorerie nette est constituée de la trésorerie diminuée de l’endettement financier brut (cf. note 12 des comptes consolidés 2018). Les flux nets de trésorerie liés à l’activité de l’exercice 2018 sont positifs de 4 613 K€, en hausse de 50,1 % par rapport à 2017. La variation des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles s'explique pour l'essentiel par une forte diminution du poste client sur le pôle Digital et Media. Les flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement sont de 8 723 K€. Ils se composent principalement de 8 648 K€ lié à la sortie de C2M-Intelware et d’acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles pour 1 676 K€. Les flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement sont négatifs de 6 913 K€. Ils se composent principalement d’émissions d’emprunts pour +474 K€, de remboursements d’emprunts pour -5 653 K€, de dividendes payés à hauteur de -976 K€ et d’intérêts nets versés pour -890 K€. Au 31 décembre 2018, la trésorerie est positive de 25 523 K€. Proposition de distribution de dividende Compte tenu notamment de l’amélioration du résultat net consolidé du groupe et de la cession de C2M Intelware au cours de l’exercice 2018 ayant généré une plus-value substantielle, il sera proposé à l’assemblée générale ordinaire annuelle qui sera convoquée pour le 26 juin 2019 de décider la distribution d’un dividende d’un montant de 0,27 € par action. Compte tenu du nombre d’actions détenues en propre par la Société, soit 1 578 301 actions (cf. paragraphe 5.1.3.4 du Document de Référence 2018), le montant global du dividende soumis au vote de l’assemblée s’élèverait à la somme de 6.621.502,14 € (cette somme devant être ajustée pour tenir compte des autres actions n’y ayant pas droit, et notamment des actions figurant au contrat de liquidité mis en place par la Société (cf. paragraphe 6.5.2 Document de Référence 2018) à la date de mise en paiement). Le projet de résolution se rapportant à cette distribution figure à la section 03 (rapport de gestion du directoire), paragraphe 8.4 du Document de Référence 2018. La distribution susvisée sera, si elle est approuvée par l’assemblée générale ordinaire annuelle, financée par un emprunt bancaire, destiné également au refinancement des emprunts souscrits en 2017 pour l’aménagement des locaux de Gennevilliers et de Nanterre (cf. paragraphe 5.1.3.1-5 du Document de Référence 2018), et dont les principales caractéristiques sont résumées à la section 03 (rapport de gestion du directoire), paragraphe 2.2.3 du Document de Référence 2018 (étant précisé que le contrat de prêt n’ayant pas été signé à la date du présent communiqué, les informations précitées sont données à titre indicatif). Euronext Paris Compartiment C – Code ISIN FR0000066680 – Mnémonique VDLO www.videlio.com Pièce jointe VIDELIO_17 04 2019_Résultats 2018 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur VIDELIO 08:01 VIDELIO : Résultats 2018 GL 10/04 EN DIRECT DES MARCHES : Airbus, Sopra, Carmat, Engie, Alten, Ford, Boeing... 10/04 BOURSE DE PARIS : Draghi et May avant LVMH 09/04 VIDELIO : CROZALOC envisage d'accroître sa participation au capital de VIDELIO GL 09/04 VIDELIO : Projet de comptes consolidés 2018 GL 14/03 EN DIRECT DES MARCHES : Thales, Casino, Lagardère, EssilorLuxottica, Pernod, .. 14/03 BOURSE DE PARIS : Les marchés s'accommodent de la zizanie à Westminster 13/03 VIDELIO : Activité du 4ème trimestre 2018 GL 13/03 VIDELIO : Activité du 4ème trimestre 2018 PU 09/01 VIDELIO : changement au directoire CF Recommandations des analystes sur VIDELIO 2010 IEC PROFESSIONNEL MEDIA : dépose un projet d'OPAS. CF