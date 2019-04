Videlio : CP résultats 2018

VIDELIO - Résultats 2018

Paris, le 17 avril 2019 : VIDELIO annonce ses résultats 2018

Faits marquants de l'exercice clos le 31 décembre 2018

La réalisation définitive de la cession de la société C2M-Intelware (qui était filiale à 100 % de la Société) au profit d'EET France est intervenue le 1er juin 2018. Le Groupe EET est un grossiste multi spécialiste, multi sectoriel, implanté et respecté en Europe avec près de 5 000 clients actifs en France et plus de 400 M€ de chiffre d'affaires. Un accord commercial a été signé entre VIDELIO et EET France concomitamment à la réalisation de la cession, permettant ainsi au Groupe VIDELIO de maintenir des relations commerciales fortes avec C2M-Intelware et d'élargir son offre grâce à l'apport des références d'EET France. Cette cession va permettre au Groupe VIDELIO de se concentrer sur le développement de ses deux secteurs clés d'activité, les secteurs « Digital & Media » et « Events ».

Le Groupe a pris la décision au cours du premier semestre 2018 de réduire fortement l'activité (déficitaire) d'une des filiales de l'UGT Média.

Comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018 (Comptes consolidés arrêtés par le directoire - Comptes audités)

1. Compte de résultat

(K€) 2018(1) 2017(2) Évolution 2018/2017 (%) Chiffre d'affaires 236 756 252 980 -6,4 Digital & Media 196 295 192 874 +1,8 Events 28 367 28 839 -1,6 Autres activités 12 093 31 267 -61,3 Ebitda* 11 893 9 156 +29,9 Résultat opérationnel courant - Ebit 7 331 4 610 +59,0 Digital & Media 8 094 5 665 +42,9 Events -889 -1 977 +55,0 Autres activités 126 922 -86,3 Résultat opérationnel 9 001 3 349 +168,8 Résultat opérationnel après quote-part de résultat net des sociétés MEE 9 001 3 349 +168,8 Résultat net avant impôt 8 032 2 483 +223,5 Charge d'impôt -3 003 -2 771 +208,4 Résultat net(3) 5 029 -289 +1 840,1 Résultat de base par action 0,21 -0,01 € +2 200,0

(1)La société C2M est sortie du périmètre de consolidation à compter du 1er juin 2018, date de la réalisation de la cession de 100 % de son capital au profit d'EET France.

(2)Les comptes consolidés 2017 intègrent, sans impact significatif, les comptes de la société VIDELIO Algérie à compter du 6 octobre 2017, et de la société VIDELIO Global Services à compter du 12 octobre 2017, date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

(3)En l'absence d'intérêt minoritaire, le résultat net part du groupe est égal au résultat net de l'ensemble consolidé.

*Ebitda ou Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization correspond à l'excédent brut d'exploitation (EBE) dans les normes comptables françaises et est égal au résultat d'exploitation courant augmenté des dotations aux amortissements comptabilisées dans le résultat d'exploitation courant.

