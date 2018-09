Videlio : CP résultats premier semestre

VIDELIO

Résultats du premier semestre 2018

Paris, le 21 septembre 2018 : VIDELIO annonce ses résultats au 30 juin 2018.

Comptes consolidés semestriels résumés au 30 juin 2018

(Comptes arrêtés par le directoire, revus par le conseil de surveillance et ayant fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes)

Faits marquants

La réalisation définitive de la cession de la société C2M-Intelware (qui était filiale à 100 % de la Société) au profit d'EET France est intervenue le 1er juin 2018. Le Groupe EET est un grossiste multi spécialiste, multi sectoriel, implanté et respecté en Europe avec près de 5 000 clients actifs en France et plus de 400 M€ de chiffre d'affaires.

Un accord commercial a été signé entre VIDELIO et EET France concomitamment à la réalisation de la cession, permettant ainsi au Groupe VIDELIO de maintenir des relations commerciales fortes avec C2M-Intelware et d'élargir son offre grâce à l'apport des références d'EET France. Cette cession va permettre au Groupe VIDELIO de se concentrer sur le développement de ses deux secteurs clés d'activité, les secteurs « Digital & Media » et

« Events ».

Le Groupe a pris la décision au cours du premier semestre de réduire fortement l'activité (déficitaire) d'une de ses filiales de l'UGT Média. Cette décision a conduit à constater une dépréciation de 0,9 M€ de l'écart d'acquisition de cette UGT (cf. note 10 des comptes consolidés semestriels résumés).

Activité et résultat consolidé au 30 juin 2018

K€ 30/06/2018 30/06/2017 Evolution (%) Chiffre d'affaires net 121 707 120 088 1,3 Dont Digital & Media 95 841 89 704 6,8 Dont Events 14 802 15 787 -6,2 Dont Autres activités 11 064 14 597 -24,2 Achats consommés -48 074 -54 096 -11,1 Marge sur achats consommés 73 633 65 992 11,6 Marge sur achats consommés (%) 60,5 54,9 Charges externes -30 810 -29 911 3,0 Marge après achats et charges externes 42 823 36 081 18,7 Marge après achats et charges externes (%) 35,2 30,1 Charges de personnel -36 104 -30 875 16,9 Résultat opérationnel courant (Ebit) 2 907 1 303 123,1 Résultat opérationnel courant (%) 2,4 1,1 Résultat opérationnel 5 328 654 714,7 Coût de l'endettement financier brut -518 -332 56,0 Autres charges et produits financiers 104 -66 -257,6 Résultat net de l'ensemble consolidé 3 047 -773 494,2 Parts des intérêts minoritaires Résultat net part du groupe 3 047 -773 494,2

Les comptes semestriels résumés au 30 juin 2018 intègrent 5 mois d'activité de C2M et les comptes de la société VIDELIO Global Services, immatriculée au

Registre du commerce et des sociétés le 12 octobre 2017. Ils intègrent également, sans impact significatif, les comptes de la société VIDELIO Algérie constituée en octobre 2017, qui n'a pas eu d'activité depuis sa constitution.

Le chiffre d'affaires est en augmentation de 1,3% entre le 30 juin 2017 et le 30 juin 2018. C2M y contribue à hauteur de 10 292 K€ pour 5 mois d'activité (contre 13 020 K€ pour le 1er semestre 2017).

Le chiffre d'affaires du secteur « Digital & Media » est de 95 841 K€ au 30 juin 2018 contre 89 704 K€ au 30 juin 2017, soit une hausse du chiffre d'affaires de 6,8%.

Le chiffre d'affaires du secteur « Events » est en diminution de 6,2% et s'établit à 14 802 K€ contre 15 787 K€ au 30 juin 2017.

Le chiffre d'affaires du secteur « Autres activités » s'élève à 11 064 K€ contre 14 597 K€ au 30 juin 2017 à périmètre publié, soit une diminution de 24,2% et à 772 K€ contre 1 577 K€ au 30 juin 2017 à périmètre comparable, i.e. hors C2M.

Au 1er semestre 2018, la marge sur achats consommés augmente de 11,6% et s'établit à 73 633 K€ contre 65 992 K€ au 1er semestre 2017. La marge après achats et charges externes, ces dernières incluant les coûts fixes, passe de 30,1% au 30 juin 2017 à 35,2% au 30 juin 2018.

Les charges externes s'élèvent à 30 810 K€ au 1er semestre 2018 contre 29 911 K€ au 1er semestre 2017. Les charges de personnel avant imputation du CICE ont augmenté de 5 136 K€.

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est comptabilisé en diminution des charges salariales et s'élève à 526 K€ contre 619 K€ au 1er semestre 2017.

Le résultat opérationnel courant est positif de 2 907 K€ au 30 juin 2018, contre un résultat opérationnel courant positif de 1 303 K€ au 30 juin 2017.

Le résultat financier s'élève à -414 K€ au 30 juin 2018 contre -398 K€ au 30 juin 2017.

Le résultat net est positif de 3 047 K€ au 30 juin 2018 contre un résultat net négatif de 773 K€ au 30 juin 2017.

Structure financière consolidée au 30 juin 2018

K€ 30/06/2018 30/06/2017 Evolution (%) 31/12/2017 Endettement financier brut(1) 16 272 18 522 -12,1 18 371 Trésorerie(2) 20 320 14 511 40,0 18 907 Trésorerie nette(3) 4 048 -4 011 200,9 535 Capitaux propres 34 247 30 974 10,6 31 982

(1) L'endettement financier brut est constitué des passifs financiers à court et long terme (emprunts, emprunts en crédit-bail, compte courant) hors factor.

(2) La trésorerie est constituée par la trésorerie brute diminuée des découverts bancaires.

(3) La trésorerie nette est constituée de la trésorerie diminuée de l'endettement financier brut hors factor.

Opérations et événements importants survenus après le 30 juin 2018

A la connaissance de la Société, aucun événement important n'est intervenu depuis le 30 juin 2018.

Perspectives

Le Groupe poursuit sa stratégie d'expansion endogène et d'investissement en vue de favoriser son développement tant en France qu'à l'international avec pour objectifs la croissance de ses activités et l'amélioration de leur profitabilité.

La Société n'a pas connaissance de tendance certaine, ni d'événements susceptibles d'influer sensiblement sur les perspectives du Groupe, au moins pour l'exercice en cours.

Gouvernement d'entreprise

L'assemblée générale des actionnaires de VIDELIO réunie le 26 juin 2018 a renouvelé les mandats de membres du conseil de surveillance de Madame Geneviève Giard, Monsieur Emmanuel André de même que celui des sociétés Crozaloc (qui est représentée au conseil par Madame Cécile Hulaud) et Comir (qui est représentée au conseil par Monsieur Christian Haas). Elle a également nommé en qualité de nouveau membre, Robert Léon (qui était président du directoire jusqu'alors), en remplacement de David Chouraqui dont le mandat n'a pas été renouvelé dans la perspective de sa nomination au directoire (cf. ci-dessous).

Lors de la réunion du conseil de surveillance qui s'est tenue le 26 juin 2018 à l'issue de l'assemblée générale susvisée, le conseil a décidé de nommer Monsieur Robert Léon en qualité de président du conseil de surveillance et renouvelé Monsieur Emmanuel André en qualité de vice-président du conseil de surveillance.

Le conseil de surveillance, statuant conformément aux dispositions de l'article 823-19 du Code de commerce, a décidé de nommer Madame Geneviève Giard, Messieurs Robert Léon et Emmanuel André ainsi que la société Crozaloc en qualité de membres du comité d'audit ; il a désigné Madame Geneviève Giard en qualité de présidente du comité d'audit.

Le conseil de surveillance a également renouvelé le mandat de censeur de Monsieur Michel Charles.

Suite à ces changements, la composition du conseil de surveillance et du comité d'audit est la suivante :

Nom Mandat au sein du conseil de surveillance Mandat au sein du comité d'audit Robert Léon Président du conseil de surveillance Membre du comité d'audit Emmanuel André Vice-président du conseil de surveillance Membre du comité d'audit Geneviève Giard Membre du conseil de surveillance Présidente du comité d'audit Crozaloc, représentée par Cécile Hulaud Membre du conseil de surveillance Membre du comité d'audit Comir, représenté par Christian Haas Membre du conseil de surveillance

Le conseil de surveillance susvisé a également procédé à la nomination du directoire dont le mandat était arrivé à échéance. Messieurs Hervé de Galbert, Guillaume Durieux et Pascal Zératès ont été reconduits dans leurs fonctions de membre du directoire et directeur général, et Monsieur David Chouraqui a été désigné en qualité de nouveau membre et président. Le directoire, nommé pour une durée de 3 ans expirant à l'issue de l'assemblée qui sera convoquée à l'effet de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, est désormais composé des personnes suivantes :

▪ Président du directoire : David Chouraqui

▪ Membre du directoire et directeur général : Hervé de Galbert

▪ Membre du directoire et directeur général : Guillaume Durieux

▪ Membre du directoire et directeur général : Pascal Zératès

Les informations concernant les membres du conseil de surveillance, le censeur et les membres du directoire figurent dans le rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise incorporé dans le Document de Référence 2017.

Il est rappelé qu'un document de référence a été déposé le 26 avril 2018 auprès de l'AMF sous le numéro

D.18-0415, contenant notamment les principaux facteurs de risques auxquels la société est exposée.

Euronext Paris Compartiment C - Code ISIN FR0000066680 - Mnémonique VDLO

