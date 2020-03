Videlio : Projet de comptes consolidés 2019 et impact COVID-19 0 25/03/2020 | 20:53 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires VIDELIO - Projet de comptes consolidés 2019 Paris, le 25 mars 2020 : VIDELIO publie le projet de ses comptes consolidés au 31 décembre 2019 (comptes arrêtés par le directoire, non encore certifiés, qui seront prochainement soumis à l'examen du conseil de surveillance) ainsi que l'impact potentiel de l'épidémie de coronavirus COVID-19 sur l'activité et les résultats de l'année 2020 tel qu'évalué à la date du présent communiqué. A - Projet de comptes consolidés 2019 Il est rappelé que sous l'impulsion du nouveau directoire nommé le 1er octobre 2019, le Groupe a modifié sa présentation sectorielle autour de 2 secteurs : le secteur « Corporate » et le secteur Entertainment ».

Le secteur « Corporate », qui comprend principalement les activités VIDELIO - IEC et Kross, accompagne les entreprises et organisations dans la modernisation de leurs espaces collaboratifs, en repensant l'expérience collaborateurs, tout en garantissant performance et sécurité des solutions opérées ; Le secteur « Entertainment » accompagne les acteurs media (TV, Radio) en enrichissant l'expérience digitale des auditeurs/spectateurs et permet aux créateurs d'évènements (sportifs, culturels, corporate) et aux croisiéristes de sublimer leur spectacles et séjours auprès de leurs visiteurs ou collaborateurs. Le secteur « Entertainment » comprend principalement les activités VIDELIO - Events, VIDELIO - Hospitality, Diversity, VIDELIO - Scénotechnique, VIDELIO - HMS, VIDELIO - Media et VIDELIO - Cap'Ciné.

Chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires cumulé s'établit à 246 777 K€ au 31 décembre 2019, contre 236 756 K€ au 31 décembre 2018, soit une augmentation de +4,2 %. A périmètre comparable, c'est-à-dire en excluant le chiffre d'affaires 2018 de C2M-Intelware s'élevant à 10 292 K€ et cédée au 1er juin 2018, et le chiffre d'affaires de la Business Unit Diversity, le chiffre d'affaires du groupe VIDELIO connaît une progression significative de +8,5 % sur l'ensemble de l'année 2019. Contributions par secteur Le chiffre d'affaires cumulé au 31 décembre 2019 du secteur « Corporate » est de 105 639 K€ contre 95 072 K€ au 31 décembre 2018. A périmètre publié, la croissance du chiffre d'affaires est de +11,1 % et de +10,8 % à périmètre comparable (c'est-à-dire en excluant la société Cowork.io). A périmètre publié, le chiffre d'affaires cumulé du secteur « Entertainment » est en augmentation de +7,6 % au 31 décembre 2019 et s'établit à 141 138 K€ contre 131 146 K€ au 31 décembre 2018. A périmètre comparable, c'est-à-dire en excluant le chiffre d'affaires de la Business Unit Diversity, le chiffre d'affaires cumulé du secteur « Entertainment » est en augmentation de +7,1 %. 13/15 rue Louis Kerautret BOTMEL 35000 RENNES Tél. : +33 (0)1 46 88 28 28 - Fax : +33 (0)1 46 88 28 29 E-mail : contact@videlio.com - www.videlio.com SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 7 803 074,10 euros - RCS Rennes B 382 574 739 - APE 671C 1. Compte de résultat (K€) 2019(1) 2018(2) Évolution 2019/2018 (%) Chiffre d'affaires 246 777 236 756 +4,2 Corporate 105 639 95 072 +11,1 Entertainment 141 138 131 146 +7,6 Autres(3) 0 10 538 nc Ebitda* 19 366 11 893 +62,8 Résultat opérationnel courant - Ebit 12 159 7 331 +65,9 Corporate 4 002 1 329 +201,1 Entertainment 8 157 5 709 +42,9 Autres 0 293 nc Résultat net avant impôt 8 153 8 032 +1,5 Charge d'impôt -3 628 -3 003 +20,8 Résultat net(4) 4 525 5 029 -10,0 Résultat de base par action (€) 0,18 0,21 -14,3 Les comptes consolidés tiennent compte de l'application, suivant la méthode de transition rétrospective simplifiée, de la norme IFRS 16 « Contrat de location ». En 2019, le périmètre de consolidation a été modifié comme suit : la société Cowork.io a intégré le périmètre de consolidation à compter du 7 mars 2019, date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés ;

la société VIDELIO Middle East est sortie du périmètre de consolidation à compter de sa date de cession, soit le 3 juillet 2019 ;

les sociétés G2J Asia Pacific, IEC AV Integration & Services GmbH et BN Security & Defence Ltd sont sorties du périmètre de consolidation au résultat de leur dissolution. La société C2M est sortie du périmètre de consolidation à compter du 1 er juin 2018, date de la réalisation de la cession de 100 % de son capital au profit d'EET France. Le chiffre d'affaires « siège » intègre l'activité de C2M Intelware, cédée le 1er Juin 2018, qui contribue au chiffre d'affaires consolidé du Groupe à hauteur de 10 292 K€ pour la période du 1er janvier au 31 mai 2018. En l'absence d'intérêt minoritaire, le résultat net part du groupe est égal au résultat net de l'ensemble consolidé. Ebitda ou Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation correspond à l'excédent brut d'exploitation (EBE) dans les normes comptables françaises et est égal au résultat d'exploitation courant augmenté des dotations aux amortissements comptabilisées dans le résultat d'exploitation courant. Ebit - Résultat net Le résultat opérationnel courant (Ebit) est également en forte hausse de 65,9 % et s'établit à 12 159 K€ contre 7 331 K€ en 2018. Le résultat net consolidé ressort à 4 525 K€ contre 5 029 K€ en 2018 (en 2018, le résultat net incluait la plus-value de cession de C2M-Intelware pour un montant de 3 207 K€). 13/15 rue Louis Kerautret BOTMEL 35000 RENNES Tél. : +33 (0)1 46 88 28 28 - Fax : +33 (0)1 46 88 28 29 E-mail : contact@videlio.com - www.videlio.com SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 7 830 714,90 euros - RCS Rennes B 382 574 739 - APE 671C 2. Bilan ACTIF (K€) 2019(1) 2018(2) Evolution 2019/2018 (%) Actifs non courants 56 070 44 391 +26,2 dont écarts d'acquisition 23 099 25 692 -10,1 dont impôts différés actifs 4 331 4 314 +0,4 Actifs courants 93 606 88 709 +5,5 dont stocks et en cours 10 631 8 523 +24,7 dont actifs sur contrats 13 976 12 220 +14,4 dont clients 16 680 21 333 -21,8 dont trésorerie et équivalents 37 371 29 296 +27,6 Total Actif 149 675 133 100 +12,5 PASSIF (K€) 2019(1) 2018(2) Evolution 2019/2018 (%) Capitaux propres groupe 34 728 36 845 -5,7 Intérêts minoritaires Capitaux propres de l'ensemble 34 728 36 845 -5,7 Passifs non courants 31 202 12 335 +153,0 dont emprunts et dettes financières 9 523 5 677 +67,7 dont dettes de loyer non courantes 13 452 0 nc Passifs courants 83 746 83 920 -0,2 dont dettes fournisseurs 32 392 32 219 +0,5 dont passifs sur contrats 17 481 14 227 +22,9 dont emprunts court terme 5 547 12 796 -56,7 dont dettes de loyer courantes 4 230 0 nc Total Passif 149 675 133 100 +12,5 Les comptes consolidés tiennent compte de l'application, suivant la méthode de transition rétrospective simplifiée, de la norme IFRS 16 « Contrat de location ». En 2019, le périmètre de consolidation a été modifié comme suit : la société Cowork.io a intégré le périmètre de consolidation à compter du 7 mars 2019, date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés ;

la société VIDELIO Middle East est sortie du périmètre de consolidation à compter de sa date de cession, soit le 3 juillet 2019 ;

les sociétés G2J Asia Pacific, IEC AV Integration & Services GmbH et BN Security & Defence Ltd sont sorties du périmètre de consolidation au résultat de leur dissolution. La société C2M est sortie du périmètre de consolidation à compter du 1 er juin 2018, date de la réalisation de la cession de 100 % de son capital au profit d'EET France. 13/15 rue Louis Kerautret BOTMEL 35000 RENNES Tél. : +33 (0)1 46 88 28 28 - Fax : +33 (0)1 46 88 28 29 E-mail : contact@videlio.com - www.videlio.com SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 7 830 714,90 euros - RCS Rennes B 382 574 739 - APE 671C 3. Flux de trésorerie En K€ 2019 2018 Evolution 2019/2018 (%) Flux nets de trésorerie liés à l'activité 23 267 4 613 +404,4 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement -3 121 8 723 -135,8 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement -8 450 -6 913 +22,2 Variation de trésorerie 11 820 6 616 +78,7 Trésorerie à l'ouverture 25 523 18 907 +35,0 Trésorerie à la clôture 37 343 25 523 +46,3 4. Trésorerie nette Avertissement: l'augmentation de l'endettement financier brut entre le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019 résulte, à concurrence de 15 118 K€ de l'application au 1er janvier 2019 de la norme IFRS 16 « Contrats de location » qui entraîne l'inclusion dans la dette financière de la somme actualisée des loyers futurs à décaisser sur la période contractuelle résiduelle. (K€) 2019(4) 2018 Evolution 2019/2018 (%) Endettement financier brut(1) 32 723 14 699 +122,6 Trésorerie(2) 37 343 25 522 +46,3 Trésorerie nette(3) 4 620 10 823 -57,3 L'endettement financier brut est constitué des passifs financiers à court et long terme hors factor (emprunts, emprunts en crédit-bail, compte courant). La trésorerie est constituée par la trésorerie brute diminuée des découverts bancaires. La trésorerie nette est constituée de la trésorerie diminuée de l'endettement financier brut. Les comptes consolidés tiennent compte de l'application, suivant la méthode de transition rétrospective simplifiée, de la norme IFRS 16 « Contrat de location ». B - Impact potentiel de l'épidémie de coronavirus COVID-19 sur l'activité et les résultats de l'année 2020 Face à la crise sanitaire actuelle, le Groupe VIDELIO a pris les mesures nécessaires pour assurer la protection de ses collaborateurs et la continuité de son activité. VIDELIO suit attentivement l'évolution de cette pandémie : une cellule de gestion de crise dédiée a été mise en place au niveau du Groupe et reste en communication permanente avec les différentes entités. La santé des collaborateurs et de leurs familles étant une priorité, le Directoire a pris la décision de fermer l'ensemble des bureaux et de permettre à chacun de travailler à distance afin de préserver le maintien de l'activité du Groupe. En dépit de l'incertitude engendrée par ce contexte en France, en Italie et aux USA, le Groupe estime que le COVID-19 devrait avoir un impact globalement limité sur ses activités. Afin d'évaluer cet impact, VIDELIO a mis en place des procédures de suivi continu des conséquences que peut avoir l'épidémie sur ses activités, en particulier pour celles du Pôle Evénementiel et celles dépendant de la Chine notamment pour les approvisionnements (Pôle Corporate). 13/15 rue Louis Kerautret BOTMEL 35000 RENNES Tél. : +33 (0)1 46 88 28 28 - Fax : +33 (0)1 46 88 28 29 E-mail : contact@videlio.com - www.videlio.com SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 7 830 714,90 euros - RCS Rennes B 382 574 739 - APE 671C A ce jour, il apparaît probable que les répercussions défavorables seront largement atténuées par la forte demande de solutions de communication unifiée dans un contexte de développement du travail à distance. Pôle Entertainment (55 % du chiffre d'affaires du Groupe) : L'activité Cruise basée aux USA, en France et en Italie ne devrait connaître qu'un impact relativement modeste sur 2020. Le newbuild (55% du CA) n'est pas affecté : aucun projet n'est annulé, mais ils subissent des décalages de calendrier liés à la fermeture provisoire des chantiers navals.

L'activité Media, qui fournit équipements et services aux chaines de télévision, ne devrait être que peu impactée. Elle continue à honorer les contrats en s'adaptant aux demandes des clients qui maintiennent leurs activités.

Suite à l'annulation ou au report de la quasi-totalité des événements prévus sur la période de confinement, l'activité événementielle est la plus touchée. L'ensemble des mesures gouvernementales exceptionnelles proposées pour accompagner les entreprises a été activé sur VIDELIO - Events. Les événements reportés comme Roland Garros devraient apporter un surcroît d'activité sur la deuxième partie de l'année. Pôle Corporate (45 % du chiffre d'affaires du Groupe) : L'activité de VIDELIO - IEC, intégration de solutions de communication et de collaboration pour les entreprises, connaît une baisse d'activité sur certains projets. Celle-ci est cependant compensée par une croissance des ventes de solutions de collaboration à distance. Il est à noter qu'aucun projet n'est annulé, leur réalisation étant replanifiée post-confinement, et que le carnet de commandes continue à croître. VIDELIO table sur un accroissement de l'activité sur le deuxième semestre.

Celle-ci est cependant compensée par une croissance des ventes de solutions de collaboration à distance. Il est à noter qu'aucun projet n'est annulé, leur réalisation étant replanifiée post-confinement, et que le carnet de commandes continue à croître. VIDELIO table sur un accroissement de l'activité sur le deuxième semestre. L'activité de Kross, solutions de conciergerie, de Smart-Building et de visioconférence en mode SaaS, maintient sa croissance dans un contexte de forte demande de solutions de communication unifiée en mode Cloud pour accompagner le télétravail des collaborateurs de ses clients. Dans cet environnement exceptionnel, le Groupe s'attend à un chiffre d'affaires et un Ebit 2020 inférieurs aux résultats de 2019, avec un deuxième trimestre en perte et un rebond attendu au second semestre. Le Groupe reste confiant dans sa capacité à poursuivre sa dynamique de croissance, capitalisant sur des fondamentaux solides, une gestion rigoureuse de sa trésorerie et le soutien de ses partenaires financiers. Euronext Paris Compartiment C - Code ISIN FR0000066680 - Mnémonique VDLO www.videlio.com 13/15 rue Louis Kerautret BOTMEL 35000 RENNES Tél. : +33 (0)1 46 88 28 28 - Fax : +33 (0)1 46 88 28 29 E-mail : contact@videlio.com - www.videlio.com SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 7 830 714,90 euros - RCS Rennes B 382 574 739 - APE 671C La Sté Videlio SA a publié ce contenu, le 25 mars 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le25 mars 2020 19:52:06 UTC. Document originalhttps://www.videlio.com/wp-content/uploads/2020/03/VIDELIO-CP-projet-de-comptes-2019-et-impact-Covid-19-25032020-VF.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/D3BBE169D7C6330DA3DA1A5AB39AF5841F77D970 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur VIDELIO 02/03 BOURSE DE PARIS : Le moral revient sur les marchés 02/03 VIDELIO : Activité du 4ème trimestre 2019 GL 29/02 VIDELIO : Déclaration mensuelle des droits de vote CO 31/01 VIDELIO : Déclaration mensuelle des droits de vote CO 06/01 CRÉDIT AGRICOLE : nouveau DGA chez CA Immobilier CF 2019 VIDELIO : Déclaration mensuelle des droits de vote CO 2019 EN DIRECT DES MARCHES : Airbus, Renault, ADP, La Française des Jeux, Marie Br.. 2019 VIDELIO : Activité du 3ème trimestre 2019 GL 2019 VIDELIO : CP Gouvernance PU 2019 VIDELIO : annonce l'arrivée de Jean-Philippe MELET au directoire GL