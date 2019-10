VIDELIO annonce l’arrivée de Jean-Philippe Melet au directoire

Paris, le 1er octobre 2019 : VIDELIO annonce une évolution de sa gouvernance avec la nomination par le conseil de surveillance de Jean-Philippe Melet en qualité de président du directoire à compter du 1er octobre 2019, en remplacement de David Chouraqui, qui a démissionné pour développer de nouveaux projets professionnels.

Jean-Philippe Melet, 40 ans, est diplômé de l’IPAG Business School de Paris. Il est également titulaire d’un mastère spécialité « Entreprendre » obtenu auprès de l’EMLYON Business School. Après avoir co-fondé et co-présidé la société Neotilus, il intègre le groupe Ausy en 2004 en qualité de directeur des opérations et international. En 2010, il rejoint le groupe Econocom où il a exercé successivement les fonctions de directeur général des filiales services et de directeur des fusions/acquisitions avant d’être nommé, en 2013, président-directeur général de la filiale Exaprobe.

Le conseil de surveillance a également décidé de nommer Christophe Grignon et Olivier Rousselière en qualité de membres du directoire à compter du 1er octobre 2019.

Le directoire sera désormais composé de Jean-Philippe Melet, président du directoire, Guillaume Durieux, membre du directoire et directeur général, Christophe Grignon et Olivier Rousseliere, membres du directoire.

Christophe Grignon, 57 ans, Ingénieur HEI de formation, a rejoint le “monde de la navale” en 1988 après 3 ans comme Ingénieur technico-commercial en France. En charge de la création d’une division internationale, il quitte la société UNIT Industries 10 ans plus tard pour intégrer VIDELIO – HMS, tout d’abord comme directeur opérationnel en Italie, puis chef d’agence en France pour enfin reprendre l’agence de Miami en 2001. CEO de la filiale américaine, Harbour Marine Systems, depuis début 2012, il est ensuite nommé directeur général de VIDELIO – HMS en 2013.

Olivier Rousselière, 54 ans, est diplômé d’un DUT de Gestion d’Entreprises et de l’IFG. Après avoir démarré sa carrière dans des sociétés d’électronique, il rejoint Sofécome en 1988 comme responsable d’agence, puis responsable de bureau d’études et enfin responsable de la partie logistique. En 2000, peu après la cession de Sofécome, il intègre Talis, où il parraine les sociétés internet dans lesquelles Talis a investi. En 2002, il rejoint VIDELIO où il exerce différentes fonctions et notamment celle de directeur des opérations. Il est nommé directeur général de Kross en 2016.

Il est rappelé qu’un rapport financier semestriel a été diffusé le 19 septembre 2019 et qu’un document de référence a été déposé le 18 avril 2019 auprès de l’AMF sous le numéro D.19-0357, contenant notamment les principaux facteurs de risques auxquels la société est exposée.

