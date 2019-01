Videlio : changement au directoire

09/01/2019 | 11:51

Videlio indique que son conseil de surveillance, lors de sa séance du 8 janvier, a décidé de mettre fin au mandat de membre du directoire et directeur général de Pascal Zératès, sans procéder à son remplacement.



En conséquence, le conseil de surveillance de l'intégrateur audiovisuel a ramené à trois le nombre de membres du directoire, à savoir le président du directoire David Chouraqui et les directeurs généraux Hervé de Galbert et Guillaume Durieux.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.