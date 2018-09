Videlio : résultat net semestriel positif, le titre en hausse

24/09/2018 | 11:09

Très bon début de séance pour Videlio, dont le titre s'envole de plus de 14% peu avant 11 heures, après l'annonce de comptes semestriels marqués par un résultat net part du groupe de +3,047 millions d'euros, contre une perte de -0,773 million un an plus tôt.



Le groupe spécialisé dans les solutions vidéo a notamment vu son résultat opérationnel courant bondir de 123,1% à 2,9 millions d'euros.



Le chiffre d'affaires a pour sa part augmenté de +1,3%, passant de 120,088 millions à 121,707 millions d'euros.



'Le Groupe poursuit sa stratégie d'expansion endogène et d'investissement en vue de favoriser son développement tant en France qu'à l'international avec pour objectifs la croissance de ses activités et l'amélioration de leur profitabilité. La Société n'a pas connaissance de tendance certaine, ni d'événements susceptibles d'influer sensiblement sur les perspectives du Groupe, au moins pour l'exercice en cours', indique Videlio s'agissant de ses perspectives.





