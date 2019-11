Vidrala : premier conseil d'achat de Berenberg

19/11/2019 | 09:57

Dans le cadre d'une note sectorielle, Berenberg a entamé à l'achat le suivi de l'action du verrier alimentaire espagnol Vidrala, l'objectif étant fixé à 98 euros.



A en croire les spécialistes, Vidrala est le meilleur élève de ce secteur qui, en Europe, profite actuellement d'un équilibre offre/demande favorable.



Berenberg estime aussi que le consensus relatif au titre espagnol est plutôt conservateur. Le titre Vidrala est aussi jugé moins valorisé que Verallia.







