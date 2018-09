VIEL& Cie : Résultats du 1er semestre 2018 : Croissance du chiffre d'affaires consolidé de 2,8% (9,9% à cours de change constants) Résultat d'exploitation à 35,9 M, en hausse de 4,3% Résultat net ...

Résultats du 1er semestre 2018

Croissance du chiffre d'affaires consolidé de 2,8% (9,9% à cours de change constants)

Résultat d'exploitation à 35,9 M€, en hausse de 4,3%

Résultat net - part du Groupe à 22,1 M€, en hausse de 17,4%

En millions d'euros 1er semestre 2018 1er semestre 2017 Var 2017/2018* à cours de change variables Var 2017/2018* à cours de change constants Chiffre d'affaires consolidé 410.8 399.6 +2.8% +9.9% Résultat d'exploitation 35.9 34.4 +4.3% +10.6% Résultat avant impôt 41.7 34.3 +21.6% +29.3% Résultat net consolidé 31.2 26.7 +16.7% +23.9% Résultat net - part du groupe 22.1 18.9 +17.4% +24.2% Intérêts minoritaires 9.1 7.8 +15.1% +23.2%

*Sur la base des données calculées en milliers d'euros

Evolution des pôles d'activité

Pôle d'intermédiation professionnelle

L'activité de Compagnie Financière Tradition s'est globalement améliorée durant la période avec une croissance par rapport au premier semestre 2017 bénéficiant notamment d'un environnement de marché positif. En outre, l'activité d'intermédiation professionnelle a bénéficié du recrutement de courtiers spécialisés afin de renforcer la présence du Groupe Compagnie Financière Tradition dans certaines régions et classes d'actifs.

Dans ce contexte, le chiffre d'affaires consolidé ajusté** du Groupe Compagnie Financière Tradition atteint CHF 502,7 millions au premier semestre 2018 contre CHF 445,7 millions au premier semestre 2017, soit une hausse de 12,8% à taux de change courants et 11,3 % à cours de change constants.

La performance de Compagnie Financière Tradition au premier semestre 2018 a permis de générer une forte progression de la contribution directe, en hausse de près de CHF 23 millions, impactée toutefois par une hausse des charges exceptionnelles. Ainsi, le résultat d'exploitation ajusté** hors éléments exceptionnels s'établit à CHF 57,0 millions contre CHF 43,4 millions au premier semestre 2017, soit une progression de 31,4% à taux de change courants. Les charges exceptionnelles représentent CHF 7,3 millions contre CHF 1,8 millions lors de la période précédente.

Ainsi, le résultat net consolidé ressort à CHF 33,9 millions contre CHF 28,6 millions au premier semestre 2017. Le résultat net part du Groupe s'établit à CHF 31,8 millions contre CHF 27,4 millions en 2017, en hausse de 15,7% à taux de change courants et 13,1 % à cours de change constants.

**avec les coentreprises consolidées par intégration proportionnelle (« Ajusté»)

Pôle de Bourse en ligne

Dans un marché mitigé avec un CAC40 en gain de 0,3%, Bourse Direct, leader de la bourse en ligne en France, a enregistré au premier semestre 2018, près de 1,7 million d'ordres exécutés en hausse de 6,2% par rapport au deuxième semestre 2017. Sur la même période par rapport à 2017, le volume d'ordres enregistre une baisse de 12,4%. Cette baisse résulte principalement du deuxième trimestre qui avait connu une plus forte activité en 2017 dans le cadre des élections françaises.

Avec près de 9 000 nouveaux comptes ouverts, le recrutement de nouveaux clients au cours de ce semestre 2018 a été soutenu affichant une hausse de 10,9% par rapport à la même période en 2017. Bourse Direct enregistre ainsi près de 135 000 comptes au 30 juin 2018.

Le chiffre d'affaires s'établit à 17,7 millions d'euros, en hausse de 1,3 % par rapport à la même période en 2017 (17,4 millions d'euros) fortement pénalisé par le niveau de taux d'intérêt très bas alors que les revenus de courtage enregistrent une hausse.

Pôle de Banque privée et de gestion d'actifs

L'activité de SwissLife Banque Privée, dont VIEL & Cie détient 40 %, a connu une progression de son produit net bancaire à 27,2 millions d'euros au cours du 1er semestre 2018 (27,0 millions d'euros sur la même période en 2017) ainsi que de ses résultats.

Résultats consolidés

Au premier semestre 2018, le chiffre d'affaires consolidé des filiales opérationnelles de VIEL & Cie s'élève à 410,8 millions d'euros contre 399,6 millions d'euros sur la même période en 2017, en hausse de 2,8 % à cours de change courants. A cours de change constants, le chiffre d'affaires consolidé enregistre une hausse de 9,9%.

A cours de change courants, l'évolution des chiffres d'affaires consolidés trimestriels par pôle d'activité est la suivante :

En millions d'euros 2018 2017 1er trimestre 2eme trimestre Total 1er trimestre 2eme trimestre Total Intermédiation professionnelle 197,1 196,0 393,1 199,5 182,6 382,1 Bourse en ligne 9,3 8,4 17,7 9,1 8,4 17,5 Chiffre d'affaires consolidé 206,4 204,4 410,8 208,6 191,0 399,6

Le résultat d'exploitation consolidé de VIEL & Cie, s'établit à 35,9 millions d'euros contre 34,4 millions d'euros sur la même période en 2017 soit une hausse de 4,3 % en raison principalement de la hausse du chiffre d'affaire et de la maitrise des charges d'exploitation. A cours de change constants, le résultat d'exploitation s'inscrit en hausse de 10,6 % par rapport au premier semestre 2017

Le résultat financier enregistre une perte de 1,3 million d'euros au premier semestre 2018 contre une perte de 4,6 millions d'euros sur la même période en 2017. Cette variation s'explique notamment par l'amélioration du résultat de change en 2018.

Ainsi, le résultat net consolidé de VIEL & Cie s'inscrit en hausse de 16,7 % à 31,2 millions d'euros au premier semestre 2018 contre 26,7 millions d'euros sur la même période en 2017.

Le résultat net - part du groupe enregistre ainsi une hausse de 17,4 % au premier semestre 2018 comparé à 2017 et s'élève à 22,1 millions d'euros, contre 18,9 millions d'euros en 2017. A cours de change constants, le résultat net - part du groupe est en hausse de 24,2 %.

Ce résultat porte les capitaux propres consolidés de VIEL & Cie à 464,5 millions d'euros au 30 juin 2018, dont 358,6 millions d'euros pour la part du Groupe et après déduction de la valeur brute des actions propres détenues par VIEL & Cie elle-même pour un montant de 20,2 millions d'euros.

Les procédures d'examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées par les commissaires aux comptes. Leur rapport d'examen limité est en cours d'émission.

Perspectives

Au cours du second semestre, VIEL & Cie continuera d'accompagner ses pôles opérationnels dans le cadre de leur développement notamment, le groupe Compagnie Financière Tradition qui demeurera attentif aux opportunités de croissances externe et organique afin de compléter encore davantage son portefeuille de produits dans une industrie en phase avancée de consolidation autour des trois acteurs globaux dont Compagnie Financière Tradition.

Bourse Direct entend poursuivre sa politique de croissance en améliorant de façon continue son offre de produits tout comme la qualité de ses services et ce, au meilleur prix. Dans le cadre d'une approche pédagogique, Bourse Direct continuera d'accompagner ses clients sur les marchés boursiers avec notamment ses formations gratuites partout en France.

VIEL & Cie est une société d'investissement qui comprend trois pôles d'activité dans le domaine de la finance : Compagnie Financière Tradition, présente dans 29 pays, active dans le secteur de l'intermédiation professionnelle, Bourse Direct, intervenant dans le domaine de la bourse sur Internet en France et une participation de 40 % dans SwissLife Banque Privée, présente dans le domaine de la gestion privée en France.

L'action VIEL & Cie (codes : FR0000050049, VIL) est cotée sur le compartiment B de Euronext. Pour plus d'informations sur notre Groupe, www.viel.com.

Les variations des différents postes du compte de résultat à cours de change variables sont calculées sur la base des cours moyens de l'exercice de l'année comparés aux cours moyens de l'année précédente dans le cadre de la conversion des devises des filiales consolidées du groupe. Les variations des différents postes du compte de résultat à cours de change constants sont calculées en retenant les cours de conversion moyens de l'année N-1 sur les deux années de comparaison.

Paris, le 12 septembre 2018

Contacts :

VIEL & Cie



Virginie de Vichet



Directeur de la Communication



T : + 331 56 43 70 20 Image 7



Priscille Reneaume



T : + 331 53 70 74 61

