Viel & Cie : croissance de 3,8% du CA à neuf mois

08/11/2018 | 09:43

Viel & Cie affiche sur les neuf premiers mois de l'année un chiffre d'affaires consolidé des filiales opérationnelles de 596,1 millions d'euros, en hausse de 3,8% à cours de change courants et de 8,5% à cours de change constants.



L'activité d'intermédiation professionnelle connait une hausse de 9% à cours de change constants (+4% à cours de change courants), tandis que l'activité de bourse en ligne affiche une légère baisse de 1,7% par rapport à la même période en 2017.



Outre Compagnie Financière Tradition (intermédiation professionnelle) et Bourse Direct (bourse en ligne), Viel & Cie détient une participation mise en équivalence de 40% dans SwissLife Banque Privée, présente dans le domaine de la gestion privée en France.



