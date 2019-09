Viel & Cie : hausse de 11,7% du résultat net au 1er semestre

12/09/2019 | 08:01

La société d'investissement Viel & Cie publie un résultat net part du groupe en hausse de 11,7% à 24,7 millions d'euros et un résultat d'exploitation en croissance de 1% à 36,2 millions, au titre du premier semestre 2019.



La maison-mère de Compagnie Financière Tradition et de Bourse Direct revendique un chiffre d'affaires consolidé des filiales opérationnelles de 435,3 millions d'euros, en hausse de 6% à cours de change courants (+2,4% à cours de change constants).



'Au cours du second semestre, Viel & Cie continuera d'accompagner ses pôles opérationnels dans le cadre de leur développement', déclare le groupe, qui détient aussi une participation de 40% dans SwissLife Banque Privée.



