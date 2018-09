Viel & Cie : hausse de 17% du résultat net au 1er semestre

12/09/2018 | 07:53

Viel & Cie, la maison-mère de Compagnie Financière Tradition et de Bourse Direct, publie au titre du premier semestre 2018 un résultat net part du groupe en hausse de 17,4% à 22,1 millions d'euros, et un résultat d'exploitation en croissance de 4,3% à 35,9 millions.



Cette progression des bénéfices s'appuie à la fois sur une maitrise des charges d'exploitation et sur un chiffre d'affaires des filiales opérationnelles en augmentation de 2,8% à 410,8 millions d'euros (+9,9% à taux de changes constants).



Viel & Cie indique que Compagnie Financière Tradition demeurera attentif aux opportunités de croissances externe et organique, et que Bourse Direct entend poursuivre sa politique de croissance en améliorant son offre de produits.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.