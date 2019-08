Viel & Cie : hausse de 6% du CA semestriel

01/08/2019 | 15:10

Viel & Cie affiche un chiffre d'affaires consolidé des filiales opérationnelles de 435,3 millions d'euros pour les six premiers mois de 2019, en hausse de 6% à cours de change courants et de 2,4% à cours de change constants, par rapport à la même période de 2018.



Sur le seul deuxième trimestre, la maison-mère de Compagnie Financière Tradition, Bourse Direct, et détentrice d'une participation dans SwissLife Banque Privée, a réalisé un chiffre d'affaires de 215,7 millions, en hausse de 5,5% (+2,5% à cours de change constants).



