Viel & Cie : résultat net part du groupe stable en 2019

18/03/2020 | 08:00

Viel & Cie publie un résultat net part du groupe de 43,2 millions d'euros en 2019, contre 43,4 millions en 2018, et un résultat d'exploitation de 59,8 millions, en hausse de 21,3% à cours de change variables et de 16,3% à cours constants.



Le groupe financier, maison-mère de Compagnie Financière Tradition et Bourse Direct, affiche un chiffre d'affaires de 861,8 millions d'euros, en hausse de 7,9% à cours de change variables. A cours de change constants il enregistre un chiffre d'affaires en hausse de 4,6%.



Il sera proposé à l'assemblée générale des actionnaires qui se réunira le 11 juin prochain, la distribution d'un dividende de 25 centimes d'euro par action au titre de l'exercice 2019, qui sera versé en numéraire.



