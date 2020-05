Forums > Forum Viel & Cie

VIEL ET COMPAGNIE : & Cie : Résultats 2013

bravo 300.000 actions gratuites en plus,comment faut-il faire pour en obtenir!!!! Evidemment la valeur de l'action va baisser comme le C.A









VIEL ET COMPAGNIE:" j'observe je contrôle puis j'achète " ! Il y a un proverbe qui dit ne jamais aller contre le marché ! Mon proverbe préféré c'est je préfère être le premier servi que de ramasser les miettes . J'ai lu le rapport annuel et j'ai l'impression quelle est totalement boudé par le marché . A 2,65 euros /action le risque de correction est très faible . J'entame donc dès ce matin un suivi sur cette société .



Tatabank et faber ventfou 2 autres membres participent à cette discussion faber - tiens donc notre roi de l'eolien s'interesse à Viel amusant, est ce parce que viel a brassé du vent au S1 moins 9% de ca a taux de change constant.



et cerise sur le gateau, la direction n'a pas communiqué sur des previsions de ca pour le S2 .



bref avec pres de 10% de baisse, et compte tenu qu il n a pas eté fait mention de mise en place de reduction de couts, l exercice risque de se solder par un resultat proche de 0 ( contre 53 millions en N-1), bref le risque d une année pour rien est grand.



enfin, le volume traité au quotidien est plutot peau de chagrin.



l'actif net , en retirant les non valeurs ( considerons les actifs incorporels comme tels), s etablit

à 3 € par action ( et 5 € avant ce correctif empirique, avec pour hypothese un resultat 2010 proche de ZERO ??)

la valo actuelle n a rien d'allechant, compte tenu des decotes actuelles ( et durables) sur le secteur financier.



tiens au fait, viel viel viel, si je ne m abuse, detient comme filiale superformance et superformance

c est ZONEBOURSE ;

donc Hannibal va faire une opa sur ZB lol



sacré Hannibal ........................................................................ énigmatique Hannibal

je suppose que ta ptite pub pour viel, c est juste pour reconquérir les faveurs de ZB lol nan????

Mais comme disait machin : " cela ne nous regarde pas" lol. 2 hannibal41 - Je suis actionnaire de VIL . J'ai calculé moi même l'ANR il est d'au moins 3,70 si je ne me suis pas trompé . Je suis sur ZONEBOURSE pour gagner du fric . Si je suis numéro 1 pour la deuxième fois depuis 12 mois ce n'est pas par hasard !









Mon argent m'appartiens je l'ai durement gagné je fais ce que je veux avec ! faber - N1 en quoi ???? en sottise bah oui et ça ne date pas de 1 an c est bien plus vieux, la date est sur ton acte de naissance. pour l'ANR , nous serions passionnés par ton mode de calcul, le meme que theolia ??????????



lol VIL lol en effet ça te connait , tu baignes en ton milieu naturel lol



tiens au fait, tu es aussi sur boursorama , j ai vu des articles aussi sibyllins voir delirants, similaires aux tiens, qui ne peuvent etre l auteur que d une seule et meme personne à la psychologie tourmentée.



si tel n etait pas le cas, je te donnerai le pseudo du tartufe, il vous faut vous rencontrer sans delais.





hier il nous dis emprunter des pepetes a sa richissime epouse , aujourdhui il le gagne durement,

et demain ???????????????? c est ta soeur qui bosse derriere la gare qui t'approvisionnera, en billet de 20 € ???????????????????????????????



" je suis sur ZB pour gagner du fric" !!!!!!!!! ????????????? en quoi raconter n importe quoi sur un forum peut il générer un quelconque benefice.??????????????????????

Pour les membres, pas d enrichissement non plus du a ta presence, on parlera plutot d un appauvrissement.................................... d'un nivellement par le bas, d'une gangrène par la mediocritude.



retourne sur bourso, certains t'acclament lol ( apres qq posts ils auront situé l artiste).



quelle misere !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3 hannibal41 - Pour commencer on va passer au dessus de 3 euros . Haussier Cours d'entrée : 2.72 | Objectif : 4 Puis on renforce sa position au dessus de 2,90 ! La société a très bien résisté à la crise; quand on verra le bout du tunnel elle pourrait s'installer au dessus de 5 euros . ventfou - et magouille pour sortir du résultat positif Vente d'un immeuble d'une filiale à une autre filiale et hop + value latente 24 millions..



Bien entendu ce bien était certainement sous évalué dans les compte de la filiale a



Maintenant il est à son prix dans la filiale b..la plus value latente est exonérée temporairement..



Et le tour est joué 2 hannibal41 - C'est faux ! C'est de la diffamation . Ok Mr VENTFOU ! Je vais retourner éplucher les comptes d'AFFIPARIS et rigolera bien qui rigolera le dernier ! 1 faber - lol un camouflet mon cher watson sans cela le resultat etait proche de LA BULLE , en effet Ventfou une telle operation pourrait etre percue comme un artifice destiné a cacher de plus sombres realités.



CA consolidé en baisse de 7% ( exprimé sur le ca 2009 qui etait lui aussi en baisse de 10%en rythme annuel) et aussi et surtout un resultat d exploitation en baisse de 31%,





contrairement aux ecrits de ZB du jour le resultat net part du groupe est en BAISSE de 12, 2%

et non en hausse . CQFD lol



hep ventfou j espere que le rapport Affiparis fait 20 millions de pages et si possible ecrites en mandarin .................................................... the vacances 1 hannibal41 - Il ne s'arrête jamais celui là ... ... Quand je pense qu'il a refusé les candidatures d'HARI ROSELMAK et RACHID LARABE . Parce qu'il n'étaient pas assez bon ! Moi je connais la vraie raison ...





Mr FABER ne me cherchez pas .... Chacun reste sur son territoire .

Il y a 2 sociétés que vous devrez oublier c'est TEO et VIL, comme cela je peux vous garantir que vous aurez la PAIX . faber - hannimal est un peu comme mon chien il pisse toujours au meme endroit lol .



bon, le laisse le triste sire délirer dans ses deux bacs a sable lol.( theo et viel , c est bien entendu hein, ne va pas rependre ton urine ailleurs) 2 hannibal41 - Mr FABER vous n'êtes pas mon père alors lachez moi ! . Il me soule ce mec ! Partout ou je vais il me pourchasse . Il est étouffant . Qu'il aille faire du trading sur NICOX au lieu de me coller . Sous pretexte qu'il est franc maçon il se prend pour un DIEU . Un jour je serai très riche et je vous jure que je lui ferai un procès . hannibal41 - Cour de psychologie économique . Haussier Cours d'entrée : 2.69 | Objectif : 5 Bonjour tout le monde .





Si au bout de 23 années d'expérience je suis encore là c'est parce que je pense avoir beaucoup étudié la bourse . Pour la deuxième année consécutive je suis devant le premier du concours d'action au mois d'aout . C'est surement un coup de chance mais c'est un FAIT .





1) De ses 23 années d'expériences j'ai retenu 1 leçon .

On peut interpréter comme on veut des résultats semestriels . Mais il y a une chose qui est incontournable c'est le bénéfice net . Comme dans le sport tu peux avoir été très bon tu peux avoir mis des but ou des essais ou des paniers . Mais la chose le plus important c'est le résultat FINAL .





2) Pour VIL le résultat final c'est 28 millions de bénéfices . Le reste ça n'a pas d'importance c'est de la parlote .Vu la crise que nous traversons qui est la pire depuis 1929, réussir à faire 28 millions de bénéfice moi je dis haut et fort c'est un EXPLOIT . 1 ventfou - Dans tous les cas la croyance est reine!!! l'espoir peut nous soutenir....



Mais seule la vérité nous redonne le goût des réalités.. hannibal41 - Ceux qui m'ont écouté ont gagné 10% Haussier Cours d'entrée : 2.88 | Objectif : 4.2 Avec le retour de la croissance les investissements réalisés ses dernières années vont devenir des machines à CASH . hannibal41 - On peut encore se placer sous les 3 euros . Le retour des petits porteurs vers le marché actions lui sera PROFITABLE ! hannibal41 - La barre psychologique des 3 euros est passée ! Les choses sérieuses commencent ! Prochain objectif 3,70 . Voir les 15 réponses précédentes Tatabank - bien vu Hannibal





520.000 actions gratuites distribuées à qui!!!! alors que l'on perd 40% par actions;c'est impensable cette distribution qui va forcèment affaiblir le prix des actions









bravo VIEL ET COMPAGNIE:" j'observe je contrôle puis j'achète " !

