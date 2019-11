Des corps retrouvés dans un camion près de Londres rapatriés au Vietnam 0 27/11/2019 | 03:40 Envoyer par e-mail :

HANOI, 27 novembre (Reuters) - Seize des 39 cadavres de ressortissants vietnamiens retrouvés le mois dernier dans un camion frigorifique près de Londres ont été rapatriés au Vietnam, ont déclaré un représentant et les médias locaux mercredi. Les cadavres de 31 hommes et huit femmes avaient été découverts dans la nuit du 22 au 23 octobre après l'arrivée dans la zone portuaire de Purfleet, près de Londres, d'un camion immatriculé en Bulgarie en provenance de Zeebrugge, en Belgique. Le chauffeur du poids lourd, un Nord-Irlandais de 25 ans, a été inculpé de 39 chefs d'accusation de meurtre, de trafic d'être humain et de blanchiment d'argent. Huit personnes ont été arrêtées ce mois-ci au Vietnam, portant le nombre d'arrestations dans ce pays à 10. D'après le site d'information VnExpress, les dépouilles sont arrivées mercredi matin à l'aéroport de Hanoi. Les autres cadavres seront rapatriés par la suite. Les familles des victimes devront s'acquitter des frais de rapatriement, selon un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères que Reuters a pu consulter. Le document, daté du 14 novembre, stipule que le gouvernement vietnamien va avancer les frais que les familles rembourseront ultérieurement. (Khanh Vu; Jean Terzian pour la version française)