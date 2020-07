Vifor en mesure de ne compenser que partiellement le recul des recettes

Zurich (awp) - Le laboratoire Vifor Pharma ne pourra compenser que partiellement le repli du chiffre d'affaires dû à la pandémie de coronavirus, a affirmé le nouveau directeur général Stefan Schulze dans un entretien à AWP.

Pour faire face à cette situation, le groupe saint-gallois va faire appel à des réductions de coûts, a-t-il indiqué. De plus amples informations sur les nouvelles perspectives de la société seront fournies début août, parallèlement à la publication des résultats semestriels.

Début mars, la direction tablait encore pour 2020 sur une hausse de 10% des ventes et de plus de 25% du résultat brut d'exploitation (Ebitda). Vifor s'estimait alors en bonne voie pour atteindre cette année son objectif de plus de 2 milliards de francs suisses de chiffre d'affaires et un Ebitda entre 500 et 999 millions.

Malgré les difficultés actuelles, le patron ne compte pas pour autant changer la stratégie de son prédécesseur Etienne Jornod, qui a quitté l'entreprise après 25 ans de service et avait occupé les fonctions de président et de directeur général. M. Schulze a pris mi-mai les commandes de Vifor.

Ingénieur de formation, Stefan Schulze a mené sa carrière professionnelle dans le secteur des soins de la santé aux Etats-Unis et en Europe. Il a occupé différents postes pour le groupe Fresenius entre 1992 et 2017, dont la direction de Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma - une société commune de Vifor Pharma et Fresenius Medical Care.

(L'interview complète est disponible sur le fil AWP Premium en allemand)

