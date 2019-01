Vifor et Chemocentrix retirent une demande conditionnelle pour l'avacopan

Données financières (CHF) CA 2018 1 628 M EBIT 2018 235 M Résultat net 2018 162 M Trésorerie 2018 155 M Rendement 2018 5,01% PER 2018 49,59 PER 2019 38,46 VE / CA 2018 4,90x VE / CA 2019 4,20x Capitalisation 8 125 M Graphique VIFOR PHARMA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique VIFOR PHARMA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 12 Objectif de cours Moyen 155 CHF Ecart / Objectif Moyen 24% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Gianni Zampieri Chief Executive Officer & Director Stefan Schulze President & Chief Operating Officer Etienne Jornod Executive Chairman Colin Bond Chief Financial Officer Stefan Wohlfeil Chief Medical Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) VIFOR PHARMA 15.53% 8 167 JOHNSON & JOHNSON -0.19% 345 439 PFIZER -3.16% 245 166 NOVARTIS 4.88% 225 489 ROCHE HOLDING LTD. 5.59% 221 685 MERCK AND COMPANY -0.76% 197 187