Vifor et Chemocentryx retirent une demande conditionnelle pour l'avacopan

Zurich (awp) - Dans l'attente d'une disponibilité prochaine de données d'étude de phase III sur l'avacopan, Vifor Fresenius Medical Renal Pharma et l'américain Chemocentryx retirent une demande d'autorisation de distribution conditionnelle en Europe pour ce médicament, basée sur des données obtenues en phase II.

Les deux partenaires indiquent dans un communiqué conjoint jeudi concentrer désormais leurs efforts sur le dépôt en 2020 de demandes d'homologations complètes auprès de l'Agence sanitaire américaine (FDA) et de l'Agence européenne des médicaments (EMA).

Les données de l'étude clinique de phase III Advocate sur cet inhibiteur sélectif du récepteur de complément C5a, développé contre la vasculite associée à des anticorps antineutrophiles cytoplasmiques (Anca), doivent faire l'objet d'une publication d'ici la fin de l'année en cours.

L'étude Advocate menée sur plus de 300 patients et 52 semaines devrait offrir aux régulateurs une vision nettement plus complète sur l'avacopan, que celle de phase II Clear sur moins de 70 patients et sur douze semaines.

Questions en suspens

Les analystes accueillent la nouvelle comme une simple formalité, qui risque toutefois de retarder les premières recettes générées par l'avacopan.

Baader Helvea tablait jusqu'ici sur des revenus annuels de plus d'un demi-milliard de francs suisses à l'horizon 2027, mais s'apprête à recalculer cette projection à la lumière des derniers développements. La décision de retirer la demande conditionnelle pourrait avoir été motivée par une appréciation préliminaire négative de la part du gendarme européen des médicaments, soupçonne le courtier genevois.

Vontobel s'interroge également sur les motivations de ce retrait, supputant une question de délais ou des demandes d'informations complémentaires. La banque privée rabote son estimation des chances de succès pour ce médicament à 60% contre 80% précédemment et reporte de deux ans sa projection pour les premières recettes, à 2021.

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) souligne que la maladie ne concerne que 40'000 patients en Europe et 75'00 aux Etats-Unis. Les résultats de l'étude de phase III doivent permettre à Vifor et à Chemocentryx de présenter leurs requêtes sur le Vieux continent et au pays de l'oncle Sam sur une seule et même base.

A 09h45, la nominative Vifor Pharma s'appréciait de 0,5% à 125,60 francs suisses.

jh/lk