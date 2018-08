Zurich (awp) - La société pharmaceutique Vifor Pharma publie mercredi 8 août ses résultats pour le premier semestre 2018. Cinq analystes ont contribué à l'élaboration du consensus AWP:

S1 2018E (en mio CHF) cons. AWP fourchette S1 2017A estimations recettes nettes 732 721 - 755 626 5 Ebitda* 170 153 - 181 133 5 bénéfice net** 49,3 39,9 - 58,0 -10 4 * rapporté ** activités poursuivies, après minoritaires

FOCUS: l'attention se portera principalement sur l'évolution des ventes du médicament Veltassa, sur lequel se fondent de grands espoirs. Le groupe saint-gallois espère toujours engranger plus d'un milliard de recettes avec ce produit contre l'hyperkaliémie. Le groupe entend générer deux milliards de francs suisses de chiffre d'affaires d'ici 2020.

Le groupe met également l'accent sur coentreprise Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma, considérée comme une pierre angulaire de la stratégie. Dans cette optique, les produits Mircera et Velphoro jouent un rôle important. Vifor a élargi l'automne dernier un accord de licence avec Roche pour Mircera.

Certains analystes, comme James Gordon de JPMorgan, n'excluent pas un relèvement des objectifs annuels, avec une croissance attendue désormais à 15% maximum. La progression du résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) pourrait être portée "à plus de 30%".

OBJECTIFS: pour 2018, Vifor table sur une croissance des recettes supérieure à 10% et de l'Ebitda de plus de 20%. Le président Etienne Jornod a fixé ces objectifs en mars dernier et confirmé ceux pour 2020.

POUR MÉMOIRE: depuis la publication des chiffres annuels, Vifor a obtenu une extension d'homologation pour Veltassa aux Etats-Unis.

Au rayon des mauvaises nouvelles, le groupe devrait faire face aux Etats-Unis à la concurrence du Lokelma (ZS-9), produit par AstraZeneca et utilisé dans le traitement de l'hyperkaliémie par troubles d'électrolyte chez l'adulte.

COURS DE L'ACTION: le titre Vifor présente une progression de plus de 50% depuis le début de l'année, l'une des plus fortes progression des blue chips. Le marché global a affiche une hausse de 1% environ.

Homepage: www.viforpharma.com

hr/yl/fr/jh