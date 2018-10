Vifor Pharma franchit un jalon clinique dans le domaine de l'hémodialyse

Zurich (awp) - Vifor Pharma assure avoir atteint le critère primaire d'évaluation établi pour son étude clinique de phase III Pivotal, examinant deux modèles de dosage de fer en administration intraveineuse chez des personnes soumises à des hémodialyses de routine. Les recherches ont démontré qu'un dosage proactif n'exposait pas les patients à des risques plus élevés pour leur santé.

Un dosage plus important, permettant d'atteindre des niveaux plus élevés de saturation en ferritine et en transferrine (TSAT), a de surcroît pu être associé à un nombre moindre d'incidents récurrents sévère et s'est avéré moins susceptible de déboucher sur une hospitalisation du patient en raison de défaillance cardiaque, assure le laboratoire saint-gallois dans un communiqué.

L'élévation du dosage en fer a parallèlement réduit la nécessité de celui en agents de stimulation de l'érythropoïèse ainsi que de transfusions sanguines, sans affecter ni le taux de mortalité des patients ni leur fréquence d'hospitalisation ou d'infection.

Les résultats détaillés de l'étude font l'objet d'une publication dans le prestigieux The New England Journal of Medicine.

jh/al