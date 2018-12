Communiqué: Etats financiers sociaux et consolidés (Premier Semestre 2018)

VIKTORIA INVEST

États Financiers Sociaux et Consolidés

Premier semestre 2018

Paris, le 28 décembre 2018

Le Conseil d’Administration a arrêté les états financiers sociaux et consolidés clos le 30 juin 2018 lors de sa séance du 4 décembre 2018.

Activité et faits marquants

Le premier semestre 2018 a été notamment marqué par :

La mise en œuvre de procédures tant en France qu’au Cambodge afin de recouvrer le contrôle de l’hôtel détenu par sa filiale Victoria Angkor Co. Ltd. ;

La poursuite des discussions avec SOFILOT et son actionnaire principal en vue du remboursement de son compte courant, s’établissant à 893 K€ au 30 juin 2018 ;

La cooptation de Monsieur Gaël Mauvieux en qualité d’administrateur, portant le nombre d’administrateurs à cinq ;

La mise en œuvre d’une opération immobilière au Pérou, ayant donné lieu à un prêt en juin 2018 par la Société à une future filiale pour un montant de 3.412 K€ ;

La libération de l’immeuble de la SNC Paris Croix des Petits Champs par son locataire le 27 mars 2018 ;

La mise en œuvre de diverses actions judiciaires contre des anciens dirigeants lesquels ont également engagé des procédures contre la Société.

Présentation des comptes

Les comptes semestriels résumés font apparaître :

un chiffre d’affaires de 262 K€ contre 243 K€ au 30 juin 2017.

une perte -376K€ dont les principaux agrégats sont :

Un résultat opérationnel courant de -989 K€ (-2 520 K€ au 30 juin 2017) lequel se ventile par activité selon le tableau ci-dessous :







En K€ Hôtellerie Sociétés Immobilières Viktoria Invest Opérations immobilières Viktoria Invest hors immobilier TOTAL



30 juin 2018 0 -297 0 -692 -989 30 juin 2017 0 -398 -845 -1.277 -2.520

Un produit financier de 478 K€ trouvant son origine dans la variation des instruments financiers relatifs à la Société Française de Casinos pour 408 K€.

Situation par pôle d’activité et par filiale

Hôtellerie

La Société a engagé de multiples procédures tant en France qu’au Cambodge pour recouvrer le contrôle de l’hôtel. À ce jour elles n’ont pas abouti.

Immobilier

Dans le cadre des opérations immobilières avec la société SOFILOT, la créance de VIKTORIA INVEST, rémunérée à 4,5% l’an, a légèrement augmenté du fait des intérêts et se monte à 893 K€ au 30 juin 2018 (877 K€ au 31 décembre 2017).

SA Immobilière Parisienne de la Perle et des Pierres Précieuses (SAIP) :

SAIP reste en attente du jugement dans le cadre de la promesse unilatérale de vente d’un immeuble à Boulogne sous condition suspensive d’obtention par le bénéficiaire d’un permis de construire. Par prudence, les frais engagés non recouvrables si l’opération n’aboutissait pas ont été dépréciés. Une provision de 419 K€ est ainsi constatée au 30 juin 2018. Les frais engagés sont classés en autres actifs courants.

Dans le cadre d’une opération immobilière au Pérou, la société a accordé en juin 2018 un prêt à une future filiale pour un montant de 3.412 K€.

Les Vergers

La situation n’a pas évolué depuis le 31 décembre 2017.

SNC Paris Croix des Petits Champs

Au 31 décembre 2017, le lot loué le plus vaste était occupé par le locataire défaillant (Victoire Editions).

Fin mars 2018, la société a récupéré le local. Des travaux de rénovation conséquents sont à prévoir.

Gascogne

Au 30 juin 2018, le Groupe Gascogne présentait :

un chiffre d’affaires semestriel de 207,2 M€ ; un résultat net consolidé semestriel positif de 5 M€ ; des capitaux propres de 113 M€.

Société Française de Casinos

Frameleris, actionnaire de SFC, a assigné VIKTORIA INVEST pour demander l’application à son profit d’un engagement de cession des 510.000 titres pour une valeur de 1.050 K€. Cette éventuelle option dont la valeur correspond à la différence entre le cours de bourse et les 1.050 K€, soit 123 K€ (531 K€ au 31 décembre 2017), est un passif financier inscrit dans la rubrique « Autres passifs non courants ». La différence de valeur avec le 31 décembre 2017 figure en « Autres produits financiers »

Évènements postérieurs à la clôture –Tendances

Les principaux évènements postérieurs au 30 juin 2018 sont les suivants :

Une ordonnance de référé a été rendue le 15 octobre 2018 dans le dossier OVER THE RAINBOW ; elle prononce la résolution judiciaire du bail de sous-location, ordonne l’expulsion de ce sous-locataire et le condamne à payer à notre Société la somme de 70.849,78 euros en principal à titre de solde de loyers, charges accessoires et indemnités d’occupation ;

Un contrôle fiscal concernant Viktoria Invest a débuté en octobre 2018 ;

Une demande émanant de certains actionnaires aux fins de nomination d’un administrateur judiciaire à l’effet de convoquer l’assemblée générale d’approbation des comptes 2017 ; ladite Assemblée Générale étant convoquée pour le 29 décembre prochain, le Tribunal a jugé que cette demande était sans objet lors de l’audience du 8 novembre 2018 et a convoqué les parties le 24 janvier 2019 pour faire le point ;

La reprise de la cotation du titre de la Société décidée par le Conseil d’Administration du 8 novembre 2018, jusqu’alors suspendue ;

Faisant usage de la délégation de compétence consentie par l’Assemblée générale du 2 décembre 2016 (5ème résolution) le Conseil d’Administration les 4 mai, 12 septembre, 29 octobre, 8, 17 et 29 novembre 2018 a décidé une augmentation de capital, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, visant à renforcer la structure financière et donnant lieu à l’émission 948.999 actions nouvelles ordinaires de 2,5 € de valeur nominale chacune au prix de 3,32 € par action. La période de souscription s’est terminée le 6 décembre 2018, voyant l’augmentation de capital souscrite en totalité ;

Dans le cadre d’une augmentation de capital de Gascogne en juillet 2018, la société a souscrit à 642.515 actions pour un prix de souscription de 1.606 K€. À cette fin différents actionnaires ont apporté des fonds en compte courant.

À propos de Viktoria Invest

Viktoria Invest, holding financier diversifié (immobilier, papier, casinos) est coté sur le marché Eurolist C NYSE Euronext Paris (ISIN FR0000035719).

Viktoria Invest détient la Société Anonyme Immobilière Parisienne de la Perle et des Pierres Précieuse - SAIP (96,66 %), agissant directement et indirectement via la SNC Paris Croix des Petits Champs, et la SARL Les Vergers (100 %), société immobilière ayant la qualité de marchand de biens. Viktoria Invest détient une participation dans Gascogne (15,98 %) qui en fait un des plus importants actionnaires de cette société cotée sur Eurolist C, et une participation dans la Société Française de Casinos - SFC (10 %).

