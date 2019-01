Viktoria Invest : Communiqué ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR (ex VIKTORIA INVEST) du 18 janvier 2019

ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR

Société Anonyme au capital de 14.234.997,50 Euros

48, Avenue Victor Hugo – 75116 PARIS

RCS Paris B 602 036 782

Paris, le 18 janvier 2019,

ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR (EEM) RETROUVE SA DENOMINATION HISTORIQUE ET SA COHERENCE CAPITALISTIQUE

Electricité et Eaux de Madagascar (EEM) qui avait changé de nom dans le courant de l’année 2017 pour se dénommer Viktoria Invest, annonce que lors de son Assemblée Générale annuelle du 29 décembre 2018, les actionnaires ont décidé massivement (77,33%) de redonner à la Société sa dénomination historique, affirmant ainsi son redéploiement, conforme à son histoire et aux valeurs qui ont prévalu depuis la constitution du Groupe en 1928.

Le succès, tant de l’augmentation de capital que de l’Assemblée Générale, intervenues en décembre 2018 et ce alors que la Société traverse une grave crise du fait de la perte de contrôle frauduleuse de ses deux filiales cambodgienne Victoria Angkor Ltd et Victoria Angkor Real Estate, n’a pu intervenir que grâce à la prise de conscience collective de la majorité des actionnaires de poursuivre tant le programme d’économies et de réduction des charges que de la recherche d’investissements générateurs de revenus récurrents.

Les perspectives sur l’année 2019 sont également favorables, notamment en raison de la coordination entre les grands groupes d’actionnaires, dont celui de Monsieur Francis LAGARDE qui a vocation à rejoindre le Conseil d’Administration dans les prochaines semaines du fait de la libération annoncée d’un mandat en cours. Monsieur James WYSER-PRATTE a, quant à lui, rejoint le Conseil d’Administration suite à l’Assemblée Générale.

La Société se félicite également de la participation massive des actionnaires (87%) lors de l’Assemblée Générale du 29 décembre 2018 démontrant l'intérêt persistant pour la société ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR nonobstant les facteurs de risque identifiés.

Ce renouveau va permettre à EEM de consolider sa stratégie d’investissement avec ses partenaires et ainsi, renouer avec la croissance.

Le Conseil d’Administration

