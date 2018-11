Viktoria Invest : Communiqué du 27 novembre 2018

VIKTORIA INVEST : LANCEMENT D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL DE 3,15 M€ AVEC SUPRESSION DU DPS AU PRIX DE 3,32 € PAR ACTION

Souscription du 29 novembre au 5 décembre 2018

(Offre ne donnant pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF)

VIKTORIA INVEST annonce le lancement d'une augmentation de capital, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, visant à renforcer la structure financière du Groupe compte tenu des perspectives de retournement prévisibles.

Modalités : une décote de 5% par rapport au dernier cours de clôture constaté par le Conseil d'Administration le 17 novembre 2018

Montant brut maximum de l'augmentation de capital : 3.150.680 euros, prime d'émission incluse.

Nombre maximum d'actions nouvelles : 949.000 actions nouvelles ordinaires de 2,5 € de valeur nominale chacune.

Cours de bourse : Au 26 novembre 2018, le cours de bourse est de 2,80€.

Prix : le prix d'émission des actions nouvelles est de 3,32 € par action, fixé sur la base de la moyenne, pondérée par les volumes, des trois cours de clôture de l'action VIKTORIA INVEST qui ressort à 3,493 €, soit avec une décote de 5% sur cette moyenne.

Suppression DPS : l'assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2016 a, par sa 5ème résolution, délégué au Conseil d'Administration, pour une durée de 26 mois à compter du jour de ladite assemblée, sa compétence pour décider l'émission par voie d'offres au public (i) d'actions de la Société, (ii) de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions existantes ou à émettre de la Société dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances. La dite assemblée générale a également décidé que les offres au public ainsi réalisées pourraient être associées, dans le cadre d'une même émission ou de plusieurs émissions réalisées simultanément, à des offres visées au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier. Le droit préférentiel de souscription des actionnaires a donc été supprimé et le montant nominal d'augmentation de capital de la Société a été plafonné à 10 millions d'euros. En cohérence avec la suppression des droits préférentiels, aucune allocation prioritaire n'est réservée aux actionnaires actuels.

Période de souscription : la période de souscription des actions nouvelles sera ouverte du 29 novembre au 5 décembre 2018 inclus avec faculté du Conseil d'Administration de décider une clôture de la souscription par anticipation.

Livraison des actions nouvelles : selon le calendrier indicatif de l'opération, les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché règlementé Euronext Paris à compter du 11 décembre 2018 sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le code ISIN (FR0000035719).

Cette augmentation de capital a été décidée par le Conseil d'Administration dans ses délibérations des 3 mai, 12 septembre, 29 octobre, 8 et 17 novembre 2018 sur usage de la délégation de compétence consentie par l'assemblée générale du 2 décembre 2016 (5ème résolution), pour procéder au lancement de l'opération et en fixer les modalités et caractéristiques, lesquelles sontplus précisément décrites en annexe du présent communiqué.

Une opération faisant l'objet d'un engagement de souscription à hauteur de 75%

L'opération ne fait pas l'objet d'un contrat de garantie. Toutefois, la Société a d'ores et déjà recueilli de la part des sociétés LE CLEZIO INDUSTRIES et FLECHE INTERIM contrôlées par Monsieur LE HELLOCO, un engagement de souscription à l'augmentation de capital, sans que ce montant ne conduise ces sociétés à franchir avec Monsieur Valéry LE HELLOCO le seuil de lancement d'une offre publique obligatoire (soit 30% du capital et/ou des droits de vote de VIKTORIA INVEST). Par ailleurs, des investisseurs tiers ont fait part de leurs intentions de souscrire également à l'augmentation.

Incidences de l'augmentation de capital

Incidence sur la quote part des capitaux propres

A titre indicatif, l'incidence de l'augmentation de capital sur la quote-part des capitaux propres consolidés par action (calculs effectués sur la base des capitaux propres consolidés au 30 juin 2018 et du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 30 octobre 2018) serait la suivante :

Quote-part des capitaux propres consolidés part du Groupe par action (en euros) :

Base non dilué

Avant émission des actions nouvelles 3,81 euros (capitaux 18.103.157 euros) Après émission des 711.750 actions nouvelles (75%) 3,75 euros

Après émission de 100% (949.000) 3,73 euros

Incidence sur la participation dans le capital

A titre indicatif, l'incidence de l'augmentation de capital sur la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'augmentation de capital (calculs effectués sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 30 octobre 2018) serait la suivante :

Participation de l'actionnaire (en %) :

Base non dilué Avant émission des actions nouvelles 1% du capital et 0,92% des droits de vote Après émission des 949.000 actions nouvelles (75%) 0,87% du capital et 0,81% des DV Après émission des 949.000 actions nouvelles (100%) 0,83% du capital et 0,78% des DV

Rappel de la situation du capital social issue de la précédente augmentation de capital au 30/09/2017

Le capital social est actuellement de 11 862 500 €.

L'assemblée générale du 2 décembre 2016 a autorisé une augmentation de capital pour un montant maximale de 10.000.000 €. Le 30 septembre 2017, conformément à la délégation de compétence qui lui avait été conférée par l'Assemblée Générale du 2 décembre 2016, le Conseil d'Administration avait constaté la souscription et la libération de 1.495.000 actions nouvelles et, en conséquence, la réalisation définitive de l'augmentation de capital pour un montant total nominal de 3.737.500 Euros.

Le solde de l'augmentation de capital autorisé par l'assemblée générale du 2 décembre 2016 s'élèvedonc à la somme de 6.262.500 euros (10.000.000 - 3.737.500).

Dans ses délibérations des 3 mai, 12 septembre, 29 octobre, 8 et 17 novembre 2018, le Conseil d'Administration a décidé de faire usage de la délégation de compétence consentie par l'assemblée générale susvisée pour un montant de 2.372.500 euros, réduisant le plafond encore autorisé à la somme de 3.890.000 euros

Emission d'actions par voie d'offres au public

Conformément à la 5ème résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 décembre 2016, l'augmentation de capital s'effectue, pour partie, dans le cadre d'une offre au public de titres financiers représentant 94.900 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 2,50 euros, à libérer intégralement en numéraire lors de leur souscription.

Emission d'actions au profit d'un cercle restreint d'investisseurs ou placement privé (article L 411-2 II de Code monétaire et financier)

Conformément à la 5ème résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 décembre 2016, l'augmentation de capital s'effectue, simultanément, dans le cadre d'un placement privé au sens de l'article L.411-2 II du Code monétaire et financier, représentant 854.100 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 2,50 euros, à libérer intégralement en numéraire ou par compensation de créances lors de leur souscription.

Libération par compensation de créances et en numéraire

- Souscription par compensation d'une créance de 1.000.000€ :Flèche Interim souscrit à 301.204 actions d'une valeur de 999.997,28 euros

- Souscription par compensation d'une créance de 220.000 € : Le Clezio Industrie souscrit à 66.265 actions d'une valeur de 219.999,80 euros

- Souscription en numéraire d'une valeur de 1.930.682,92€

- TOTAL de l'augmentation de capital :3.150.680€

Calendrier indicatif

27 novembre 2018 : Communiqué au marché

29 novembre 2018 : ouverture de la souscription

5 décembre 2018 : clôture de la période de souscription

11 décembre 2018 : règlement-livraison et admission des actions nouvelles sur Euronext Paris

29 décembre 2018 : Assemblée générale mixte

Fondé en 1928 sous la dénomination Electricité et Eaux de Madagascar, le Groupe VIKTORIA INVEST détient des participations dans diverses entreprises en France et à l'étranger dont notamment la Société Anonyme Immobilière Parisienne de la Perle et des Pierres Précieuse - SAIP, la SNC Paris Croix des Petits Champs, la SARL Les Vergers. VIKTORIA INVEST détient en outre une participation dans Gascogne (15,98 %) qui en fait un des plus gros actionnaires de cette société cotée sur Euro List C, et une participation dans la Société Française de Casinos - SFC (10%).

VIKTORIA INVEST, holding financier diversifié (hôtellerie, immobilier, papier, casinos) est coté sur le marché Euro List C de Nyse Euronext Paris.

Avertissement

VIKTORIA INVEST attire l'attention du public sur le fait qu'en application des dispositions de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier et des articles 211-2 et 211-5 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'augmentation de capital ne donnera pas lieu à un Prospectus visé par l'AMF car, au sens du I de l'article ,L. 411-2 du Code monétaire et financier, ne constitue pas une offre au public une offre de titres dont le montant total en France et dans l'Union est inférieur à 8 000 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.

Les facteurs de risque sont ceux décrits dans l'ensemble des Communiqués de la Société depuis le début de l'année civile et plus particulièrement ceux liés à la perte de contrôle de la filiale Cambodgienne VIKTORIA ANGKOR CO LTD et de sa propre filiale VIKTORIA ANGKOR REAL ESTATE avec effet au 20 décembre 2017, jusqu'à lors premier actif de la Société.

Il est rappelé une nouvelle fois que cette perte de contrôle est motivée par des manœuvres frauduleuses d'anciens dirigeants, sur plusieurs années qui ont conduit à trois décisions de justice cambodgienne (première instance, appel et Cour suprême) qui ont acté judiciairement une confusion entre Viktoria Invest et son représentant légal, ce dernier se voyant attribuer à titre personnel, les droits de la société qu'il représentait.

Depuis la décision de la Cour suprême et nonobstant diverses actions conduites par le Conseil d'Administration avant et après le rendu de cette décision, la Société n'a plus accès aux comptes bancaires et aux éléments comptables de sa filiale et se voit interdire l'accès aux locaux de l'hôtel et à tous lien avec les salariés.

La Société a engagé différentes procédures tant en France qu'au Cambodge pour retrouver ses droits. A ce jour aucune n'a abouti.

VIKTORIA INVEST informe également le public des principaux risques propres à l'augmentation de capital suivants :

 les actionnaires qui ne souscriront pas à l'émission d'actions par voie d'offre au public verront leur participation dans le capital social de la Société diluée ;

 l'émission d'actions au profit d'un cercle restreint d'investisseurs ou placement privé visées au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier entrainera une dilution des actionnaires comme il est précisé ci-avant ;

 la volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer significativement ;

 le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser en-dessous du prix de souscription des actions émises ;

 des ventes d'actions de la Société pourraient intervenir sur le marché, pendant la période de souscription et pourraient avoir un impact défavorable sur le prix de marché de l'action de la Société ;

 compte tenu des opérations en cours sur la cession de divers actifs, la Société pourrait être confrontée à un risque de liquidité qui sera d'autant moins important si la souscription à l'augmentation de capital est intégrale.

Ce document ne constitue pas une offre de vente ou de souscription ni une sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières. La diffusion, la publication ou la distribution de ce document dans certains pays peuvent constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent