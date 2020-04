Villars: bénéfices en hausse en 2019 grâce aux fermetures

Zurich (awp) - Le groupe immobilier et de commerces de détail fribourgeois Villars a enregistré une baisse de ses revenus en 2019. La fermeture de shops déficitaires a en revanche permis d'étoffer les bénéfices. La crise du coronavirus plombe les perspectives pour 2020.

Le chiffre d'affaires 2019 a diminué de 0,8% à 94,8 millions de francs suisses, a indiqué Villars mardi soir. La principale division, Restoshop, a contribué pour 64,1 millions (-2,6%) au total des ventes.

Le résultat d'exploitation consolidé Ebit (sans "Lully .01 AG"), a augmenté à 2,6 (1,3) millions de francs suisses. Cette progression est due essentiellement à la fermeture de points de vente déficitaires. Le bénéfice net consolidé s'est inscrit à 2,7 (1,4) millions.

Initialement, Villars avait prévu de servir à ses actionnaires un dividende brut de 8 francs suisses par action. Il y a cependant renoncé: le conseil d'administration, dans l'intérêt de la société, a décidé de privilégier la souplesse financière. L'assemblée générale du 13 mai, qui aura lieu sans présence physique des actionnaires, se verra donc proposer le renoncement au dividende.

Pour ce qui est de 2020, le groupe prévoit un net recul de son chiffre d'affaires. La propagation préoccupante du coronavirus et les mesures prises par le Conseil fédéral, en particulier la fermeture des bars et restaurants dès le 17 mars, pèseront sensiblement sur l'ensemble des activités commerciales du groupe et principalement sur les bars à café.

A l'heure actuelle, il est difficile d'estimer l'importance du recul du chiffre d'affaires et son effet sur la rentabilité du groupe. Cela dépendra de la durée et de l'ampleur des mesures ces prochaines semaines ou mois.

ys/rp