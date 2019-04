Bénéfice net en chute libre pour Villars Holding

Zurich (awp) - Comme attendu, Villars Holding a vu son bénéfice net dégringoler l'an dernier. Malgré des revenus en légère hausse, le groupe fribourgeois actif dans la restauration, le petit commerce de détail et l'immobilier a dégagé un bénéfice net de 1,36 million de francs suisses, 94,8% de moins qu'en 2017, exercice sur lequel Villars avait tiré profit de la cession de la co-entreprise Alvi-Shop.

Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) s'est lui aussi fortement contracté, soit de 45% à 1,3 million de francs suisses, écrit mardi Villars Holding. L'entreprise établie à Fribourg, qui avait lancé un avertissement sur résultat à fin novembre, attribue la chute au plongeon dans les chiffres rouges des établissements de restauration Pause-Café.

Considérés dans leur ensemble, les revenus ont progressé de 2,5% à 95,5 millions de francs suisses. Hors secteur immobilier et autres produits, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 92,2 millions, 2,65 de plus qu'un an auparavant.

Dans le détail, l'unité principale Restoshop, laquelle exploite des stations-services ainsi que les magasins et bars attenants à ces dernières a dégagé des revenus de 65,8 millions de francs suisses, en hausse de 1,8%. Les ventes de carburant ont progressé de 2,2% à 35,4 millions, malgré une baisse des volumes écoulés.

Les magasins et bars ont eux réalisé un chiffre d'affaires de 30,4 millions de francs suisses, 1,4% de plus qu'en 2017. Restoshop a toutefois souffert au niveau de sa rentabilité, conséquence de coûts de personnel en hausse après l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective de travail des shops et stations-services en Suisse.

Les établissements Pause-Café ont une nouvelle fois souffert de la baisse de la fréquentation dans les centres commerciaux dans un secteur du commerce de détail en mutation suite à l'expansion de la vente en ligne. Leur chiffre d'affaires s'est tassé de 2,3% à 14,99 millions de francs suisses. Le groupe a ainsi fermé un bar, à Agy-Centre et vendu celui situé dans le théâtre "Equilibre" à Fribourg.

Plus petite entité du groupe, Arte Panis, active dans la boulangerie et la restauration, a elle enregistré une vigoureuse croissance, les revenus bondissant de 15,2% à 11,58 millions de francs suisses. La croissance reflète essentiellement l'ouverture d'un nouveau point de vente à Givisiez.

Au titre de cet exercice qualifié de "mitigé", le conseil d'administration de Villars Holding proposera à l'assemblée générale du 15 mai le versement d'un dividende inchangé de 8 francs suisses par action. L'entreprise estime disposer de fonds propres confortables et de projets prometteurs, notamment dans l'immobilier.

Evoquant l'exercice en cours, le groupe table sur un chiffre d'affaires stable.

