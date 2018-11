Villars: avertissement sur le bénéfice 2018, résultat 50% sous celui de 2017

Zurich (awp) - Villars a lancé un avertissement sur bénéfice pour 2018. Malgré un chiffre d'affaires attendu en progression par rapport à 2017, la rentabilité du deuxième semestre ne permettra pas d'atteindre les résultats prévus. Le résultat net sera inférieur de plus de 50% à celui de 2017, a indiqué l'entreprise fribourgeoise mercredi.

La hausse des ventes attendue s'explique par l'ouverture de trois nouveaux points de vente.

Les raisons de la baisse du bénéfice sont un nouveau repli de la fréquentation des centres commerciaux dans lesquels des établissements Pause-Café sont établis, une augmentation des charges de personnel pour Restoshop liée à la nouvelle convention collective et la hausse des frais de personnel d'environ 18%, après la mise en route d'un nouveau laboratoire de production et d'un nouveau point de vente avec four à bois pour Arte Panis.

Le communiqué précise que des mesures correctives ont été prises ou sont en cours de mise en oeuvre, dont la fermeture de points de vente déficitaires. Le conseil d'administration est confiant que ces mesures porteront leurs fruits en 2019.

rp/al