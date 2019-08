Vilmorin : Oddo BHF passe à 'achat'

06/08/2019 | 10:49

Oddo BHF relève son opinion sur Vilmorin de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours de 60 euros, après l'annonce par le semencier d'un chiffre d'affaires annuel en croissance de 4,5% en comparable à 1.390,7 millions d'euros, contre 1.369 millions en consensus.



'Alors que le titre a été sous pression et contre-performe depuis le début d'année (-5,6%), la valorisation actuelle ressort à 5,8 fois l'EV/EBITDA 2019 et 5,3 fois 2020 sur la base de résultats retraités des mises en équivalence', note l'analyste.



'Cette valorisation demeure modeste au regard des comparables avec une décote que nous estimons à environ 20%', poursuit Oddo, qui passe donc à 'achat' sur la base d'une poursuite de l'amélioration des performances en 2019/20 et d'un potentiel de hausse de 24%.



