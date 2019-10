Vilmorin : Oddo BHF reste à 'achat' après les résultats

16/10/2019 | 10:36

Oddo BHF réaffirme son opinion 'achat' et son objectif de cours de 60 euros sur Vilmorin, après la publication par le semencier de résultats annuels en ligne avec ses attentes et légèrement supérieurs pour la marge opérationnelle courante.



Le bureau d'études souligne que cette marge s'est améliorée de 120 points de base pour atteindre 8,4% en 2018-19, contre 8,1% estimé, et alors que Vilmorin ne visait qu'un gain proche de 100 points de base.



'Alors que le titre reste sous pression et sous-performe depuis le début d'année (-6,5%), la valorisation reste attractive', juge l'analyste, notant qu'elle traduit une décote de 20% par rapport aux comparables.



