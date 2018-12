VILMORIN & CIE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE ANNUELLE 2018

UN DIVIDENDE NET DE 1,35 EURO PAR ACTION





APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 2017-2018 ET DU PROJET D'ATTRIBUTION GRATUITE D'ACTIONS

L'Assemblée Générale Mixte annuelle des Actionnaires de Vilmorin & Cie s'est réunie le vendredi 7 décembre 2018 à Paris, sous la présidence de Philippe AYMARD, Président Directeur Général de Vilmorin & Cie.

Plus de 200 Actionnaires ont ainsi eu l'occasion d'échanger sur la stratégie et les perspectives de la Société, et de s'exprimer sur les résolutions soumises à leur approbation.

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 2017-2018

L'Assemblée Générale Mixte de Vilmorin & Cie a approuvé les comptes de l'exercice 2017-2018. Ceux-ci font ressortir un chiffre d'affaires de 1 346 millions d'euros, en progression de 0,7 % à données comparables. Vilmorin & Cie affiche ainsi une légère croissance d'activité, au terme d'un exercice qui lui a permis de renforcer globalement ses positions concurrentielles sur ses différents marchés.

Après avoir enregistré une croissance d'activité soutenue et récurrente ces dernières années, la branche Semences Potagères conclut un exercice 2017-2018 plus difficile dans des marchés ponctuellement moins porteurs et enregistre un chiffre d'affaires de 673,1 millions d'euros (-0,4 % à données comparables).

Sur des marchés potagères dont les fondamentaux ne sont aucunement altérés, Vilmorin & Cie est parvenue à conquérir des parts de marché, avec une croissance importante en Asie (Chine et Inde) ainsi qu'en Amérique du Sud (Brésil et Argentine). Vilmorin & Cie confirme ainsi, au terme de cet exercice, son leadership mondial en semences potagères.

En 2017-2018, dans un contexte de marchés encore tendu, la branche Semences de Grandes Cultures réalise une progression sensible d'activité, avec un chiffre d'affaires de 623,3 millions d'euros, en croissance de 2,3 % à données comparables. Cette belle performance se concrétise notamment en Europe ; Vilmorin & Cie y conquiert des parts de marché, aussi bien en maïs, en tournesol, qu'en colza. Dans les autres zones de développement, l'activité est en retrait, mais avait connu en 2016-2017 une progression extrêmement forte.

En conséquence et compte tenu d'une activité moins dynamique qu'anticipé, le résultat net total s'établit à 76,9 millions d'euros, en recul significatif par rapport à l'exercice précédent.

Au-delà des difficultés spécifiques qui ont impacté l'exercice 2017-2018, Vilmorin & Cie a confirmé ses priorités stratégiques. En Semences Potagères, l'ambition est de s'affirmer comme le leader mondial ; en Semences de Grandes Cultures, Vilmorin & Cie veut se positionner comme un acteur global, avec une dimension mondiale sur ses deux espèces stratégiques - le maïs et le blé.

une politique de distribution des rÉsultats constante

L'Assemblée Générale des Actionnaires a fixé le montant du dividende net à 1,35 euro par action. En recul en valeur nominale, il concrétise néanmoins la volonté d'assurer un taux de distribution des résultats dans la tendance des derniers exercices, soit 38 %.

Le détachement du dividende interviendra le 12 décembre 2018, pour une mise en paiement le 14 décembre 2018.

CONFIRMATION DES PERSPECTIVES 2018-2019

Vilmorin & Cie a confirmé ses objectifs en termes de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle courante pour l'exercice 2018-2019. Ceux-ci correspondent à une progression du chiffre d'affaires consolidé de 2 % à 3 % à données comparables, et à un taux de marge opérationnelle courante en légère progression, estimée entre 0,5 et 1 point, par rapport à 2017-2018, intégrant un effort de recherche qui devrait être supérieur à 250 millions d'euros.

Vilmorin & Cie vise enfin une contribution des sociétés mises en équivalence - principalement AgReliant (Amérique du Nord. Grandes Cultures), Seed Co (Afrique. Grandes Cultures) et AGT (Australie. Grandes Cultures) au moins équivalente à celle de 2017-2018.

Il est rappelé qu'à l'issue du premier trimestre de l'exercice 2018-2019, Vilmorin & Cie a enregistré un chiffre d'affaires de 207,5 millions d'euros, en progression significative (+5,3 % à données comparables) et marqué par une croissance à deux chiffres de l'activité Semences de Grandes Cultures.

Après un exercice 2017-2018 impacté par des conditions de marchés défavorables qui ne remettent toutefois pas en cause les fondamentaux du marché des semences, les objectifs pour 2018-2019 doivent permettre à Vilmorin & Cie de recouvrer à court terme sa trajectoire de croissance et sa capacité à offrir durablement, à moyen et long termes, des perspectives de développement résilient.

APPROBATION DES RÉSOLUTIONS

L'ensemble des résolutions soumises au vote des Actionnaires a été approuvé, à l'exception de la dix-septième résolution, qui proposait une délégation au Conseil d'Administration en vue de réaliser une augmentation du capital social réservée aux salariés. Le Conseil d'Administration n'avait formulé aucune recommandation de vote concernant cette résolution, les salariés disposant par ailleurs d'autres modes d'intéressement aux résultats.

Approbation du projet d'attribution gratuite d'actions

L'Assemblée Générale des Actionnaires a notamment approuvé la dix-huitième résolution déléguant au Conseil d'Administration les pouvoirs nécessaires en vue de l'attribution gratuite d'actions aux Actionnaires. Cette opération devrait être mise en oeuvre début 2019.

Nomination de Claude RAYNAUD en tant qu'Administrateur

L'Assemblée Générale a nommé Monsieur Claude RAYNAUD en tant qu'Administrateur, pour une durée de trois années, Jean-Yves FOUCAULT ayant fait part de son souhait de démissionner de son mandat d'Administrateur en octobre lors du dernier Conseil d'Administration.

Agriculteur, Claude RAYNAUD est Administrateur de Limagrain depuis 1999 ; il exerce plusieurs mandats au sein des différentes branches d'activité du Groupe.

Retrouvez la présentation de l'Assemblée Générale et les résultats détaillés des votes sur le site www.vilmorincie.com.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Mercredi 12 décembre 2018 : Détachement du dividende

Vendredi 14 décembre 2018 : Mise en paiement du dividende

Lundi 4 mars 2019(*) : Chiffre d'affaires et résultats semestriels 2018-2019

Jeudi 25 avril 2019(*) : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018-2019

Nouvelle date : Lundi 5 août 2019(*) : Chiffre d'affaires annuel 2018-2019

Mardi 15 octobre 2019(*) : Résultats annuels 2018-2019

Vendredi 6 décembre 2019(*) : Assemblée Générale des Actionnaires à Paris

(*) Dates fournies à titre indicatif et susceptibles de modifications. Publication post-clôture de Bourse

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Vincent SUPIOT

Directeur Financier

vincent.supiot@vilmorincie.com

Valérie MONSÉRAT

Directrice Communication Financière et Relations Investisseurs

valerie.monserat@vilmorincie.com

Tél. + 33 (0)4 73 63 44 85

Site Internet : www.vilmorincie.com

4e semencier mondial, Vilmorin & Cie crée des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée, contribuant à répondre aux enjeux alimentaires.

Soutenue par son actionnaire de référence Limagrain, groupe coopératif créé et dirigé par des agriculteurs français, la croissance de Vilmorin & Cie s'appuie sur un investissement soutenu et continu en recherche et une stratégie d'internationalisation affirmée, pour renforcer durablement ses positions concurrentielles sur des marchés mondiaux porteurs.

Guidée par une vision long terme de son développement, Vilmorin & Cie inscrit sa performance dans le respect de trois valeurs fondatrices : le progrès, qui se situe au coeur de ses convictions et de sa mission, la persévérance, inhérente aux métiers d'agriculteur et de semencier, et la coopération, aussi bien au niveau scientifique, industriel que commercial.

ANNEXE :

GLOSSAIRE

Données comparables

Les données comparables sont les données reconstituées à périmètre et taux de change constants.

Les données financières de 2017-2018 se voient donc appliquer le taux moyen de l'exercice 2018-2019, ainsi que d'éventuelles évolutions de périmètre, pour être comparables avec les données de l'exercice 2018-2019.

Données courantes

Les données courantes sont les données aux taux de change historiques de la période et ne tenant pas compte d'effet périmètre.

Effort de recherche

L'effort de recherche correspond à la dépense de recherche brute avant immobilisation des frais de recherche et crédit d'impôt recherche.

Marge opérationnelle courante

La marge opérationnelle courante est définie comme la marge opérationnelle comptable, retraitée des impairments et des coûts de restructuration.



Cf communiqué de presse Vilmorin & Cie du 5 novembre 2018. Venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale des Actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2021.

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: VILMORIN & CIE via Globenewswire