VILMORIN & CIE : CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL AU 30 JUIN 2019

SOLIDE PROGRESSION DE L’ACTIVITÉ AU QUATRIÈME TRIMESTRE : +7 %*



CROISSANCE MARQUÉE DU CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL : +4,5 %*, AU-DELÀ DE L’OBJECTIF

PERSPECTIVES 2018-2019 : NETTE CONFIRMATION DE LA PROGRESSION DU TAUX DE MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE



* À données comparables





Clos au 30 juin 2019, le chiffre d’affaires du quatrième trimestre, correspondant au revenu des activités ordinaires, s’élève à 388,9 millions d’euros, en progression de 8,7 % à données courantes par rapport à l’exercice précédent. Retraité à données comparables (devises, périmètre d’activités), il affiche une croissance de 7 % par rapport à 2017-2018.

En conséquence, le chiffre d’affaires annuel consolidé 2018-2019 s’établit à 1 390,7 millions d’euros, en hausse de 3,3 % à données courantes par rapport à l’exercice précédent et de 4,5 % à données comparables, significativement au-delà de l’objectif fixé (soit une progression du chiffre d’affaires consolidé de 2 % à 3 % à données comparables).

En millions d'euros 2017-2018 2018-2019 Variation

à données courantes Variation

à données comparables Chiffre d’affaires

du quatrième trimestre 357,7 388,9 +8,7 % +7,0 % Semences Potagères 233,6 249,5 +6,8 % +6,2 % Semences de Grandes Cultures 111,1 123,5 +11,2 % +6,9 % Produits de Jardin et Holdings 13,0 15,8 +21,5 % +22,1 % Chiffre d’affaires annuel 1 346,0 1390,7 +3,3 % +4,5 % Semences Potagères 673,1 687,5 +2,1 % +3,5 % Semences de Grandes Cultures 623,3 649,9 +4,3 % +5,2 % Produits de Jardin et Holdings 49,6 53,4 +7,5 % +8,9 %

Note : retrouvez, en page 5 du communiqué, le chiffre d’affaires détaillé par trimestre et par branche.

Les informations financières consolidées sont établies en conformité avec le référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards), tel qu’adopté dans l’Union européenne au 30 juin 2019.

Elles prennent en compte la norme IAS 29 relative au traitement de l’hyperinflation, appliquée aux activités en Argentine.





SOLIDE PROGRESSION DE L’ACTIVITÉ AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2018-2019 : +7 % À DONNÉES COMPARABLES

Branche Semences Potagères : Une performance de très bon niveau au quatrième trimestre

La branche Semences Potagères enregistre, au quatrième trimestre, un chiffre d’affaires de 249,5 millions d’euros, en progression de 6,8 % à données courantes et de 6,2 % à données comparables, sur une base de référence élevée.

Vilmorin & Cie conclut ainsi un trimestre de grande qualité, lui permettant de clairement confirmer le regain d’activité enregistré au cours du troisième trimestre.

La période, déterminante pour l’activité Semences Potagères, traduit une performance commerciale de très bon niveau, d’autant que l’évolution des marchés potagères reste hétérogène, perturbée par un contexte géopolitique et monétaire toujours tendu sur plusieurs zones géographiques.

La progression de l’activité concerne l’ensemble des territoires, à l’exception des pays du Maghreb, pénalisés par des conditions de marchés défavorables, principalement au Maroc. Le quatrième trimestre a été particulièrement dynamique en Amérique du Sud et au Moyen-Orient, avec notamment une croissance soutenue en Turquie, en dépit d’un contexte monétaire instable.

Sur l’ensemble de l’exercice, les ventes affichent une nette croissance sur ces zones géographiques, ainsi qu’en Europe et en Asie, en particulier en Chine. De même, en Amérique du Nord, le retour à la croissance est confirmé, grâce notamment à une belle performance de l’activité réalisée sous marques tiers.

En termes d’espèces, les meilleures performances sont enregistrées sur la carotte - espèce pour laquelle Vilmorin & Cie renforce sa position de leader mondial - le poivron, le melon, le concombre et la courgette. Vilmorin & Cie, qui continue de proposer un portefeuille produits très diversifié afin de maximiser la couverture de marchés extrêmement fragmentés, progresse également sur plusieurs espèces locales, à l’image de la courge kabocha au Japon.

En conclusion de ce quatrième trimestre, le chiffre d’affaires des Semences Potagères s’établit pour l’exercice 2018-2019 à 687,5 millions d’euros, en croissance de 2,1 % à données courantes par rapport à l’année précédente. Retraitée à données comparables, cette progression s’élève à 3,5 %, au-delà de l’objectif confirmé en avril dernier (soit +2 % à +3 % à données comparables).

Au sein de marchés potagères contrastés mais qui restent fondamentalement porteurs, Vilmorin & Cie renforce significativement ses positions commerciales à l’issue de cet exercice. En conséquence, Vilmorin & Cie se positionne désormais clairement comme le N°1 mondial des semences potagères, démontrant la pertinence de sa stratégie combinant innovation et proximité des marchés.





Branche Semences de Grandes Cultures : Un trimestre en croissance soutenue

Au quatrième trimestre, la branche Semences de Grandes Cultures réalise un chiffre d’affaires de 123,5 millions d’euros, en croissance, à données courantes, de 11,2 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. À données comparables, l’activité affiche une progression de 6,9 %.

En Europe, Vilmorin & Cie réalise une fin de campagne commerciale satisfaisante, enregistrant une hausse de 2,8 % à données comparables de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre (103,7 millions d’euros).

En maïs, les volumes commercialisés progressent dans la plupart des pays, notamment en Europe de l’Ouest et en Europe Centrale. En tournesol, la croissance d’activité se concrétise principalement en Russie et en Turquie, malgré la diminution des surfaces cultivées sur cette espèce. Par ailleurs, concernant les semences de céréales (blé, orge), la campagne s’achève sur une stabilité des royalties encaissées.

Sur l’ensemble de l’exercice, l’activité européenne affiche une croissance marquée (565,3 millions d’euros, soit +5,7 % à données comparables), traduisant une performance de grande qualité dans un contexte de marchés agricoles instables. La progression des ventes concerne l’ensemble du portefeuille produits, en particulier le maïs, le tournesol, le colza et les fourragères, avec des gains de parts de marché sur plusieurs espèces, au premier rang desquelles le colza.

Dans ses autres zones de développement (Amérique du Sud, Asie et Afrique), Vilmorin & Cie réalise, au cours du quatrième trimestre, un chiffre d’affaires de 19,8 millions d’euros, en hausse de 34,9 % à données comparables par rapport à 2017-2018.

Au 30 juin 2019, celui-ci s’élève à 84,6 millions d’euros, en croissance de 2,3 % à données comparables par rapport à l’exercice précédent.

En Amérique du Sud, au terme d’un exercice marqué par l’acquisition des sociétés Sursem (Argentine) et Geneze (Brésil), dont l’intégration est en bonne voie de finalisation, l’activité progresse de 9 % à données comparables.

Au Brésil, grâce à une fin d’exercice de très bonne facture, Vilmorin & Cie parvient à atteindre, sur 2018-2019, une quasi-stabilité de son chiffre d’affaires. Rappelons en effet que Vilmorin & Cie avait réalisé cette année une campagne de maïs safrinha en net retrait, avec une baisse importante des volumes commercialisés, conséquence de la volonté de Vilmorin & Cie de défendre sa politique tarifaire dans un contexte de forte pression concurrentielle sur les prix.

Dans le même temps, en Argentine, les ventes ont affiché une croissance très soutenue, portée par l’augmentation des volumes mis en marché et traduisant en outre la bonne tenue des niveaux de marges.

En Asie, les performances sont contrastées selon les pays, avec en particulier une activité en hausse en Asie du Sud-Est et une campagne difficile en Inde, impactée notamment par une mousson tardive.



En conséquence, au 30 juin 2019, le chiffre d’affaires annuel des Semences de Grandes Cultures s’établit à 649,9 millions d’euros, en hausse de 4,3 % en référence à l’exercice 2017-2018. À données comparables, la croissance s’élève à 5,2 %, largement au-delà de l’objectif confirmé en avril dernier (soit +2 % à +3 % à données comparables), concrétisant une très bonne fin de campagne commerciale.

Enfin, concernant les sociétés mises en équivalence :

Sur le marché nord-américain, le chiffre d’affaires d’AgReliant est en très fort recul au quatrième trimestre (89,5 millions d’euros(1), soit -20,4 % à données comparables par rapport à 2017-2018). Sur l’ensemble de l’année, il s’élève à 487,7 millions d’euros(1) et affiche un repli de 10,2 % à données comparables. La dernière partie de la campagne commerciale s’est avérée extrêmement difficile, en raison des conditions météorologiques exceptionnellement humides qui ont touché le Corn Belt en mai et juin. Cet accident climatique d’une ampleur record a très fortement impacté les semis et donc les volumes de ventes en semences de maïs. Ceux-ci avaient par ailleurs déjà été affectés cette année, dans certains circuits de distribution, par le déploiement de la nouvelle stratégie commerciale d’AgReliant.

Dans le même temps, les volumes en semences de soja enregistrent une baisse significative, dans un contexte de diminution des surfaces consacrées à cette culture.

Sur le marché africain, Seed Co a conclu une nouvelle fois un exercice de grande qualité, marqué par une forte progression de ses ventes (140 M$(2), soit +9 %), confirmant ainsi sa position de 1er semencier africain.



(1) Donnée à 100 %. Compte tenu de l’application de la norme IFRS 11, AgReliant (co-entreprise 50/50 avec le groupe semencier allemand KWS) est comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence depuis l’exercice 2014-2015.

(2) Donnée annuelle à 100 % pour l’exercice clos au 31 mars 2019. Au 30 juin 2019, Vilmorin & Cie détient 29,4 % du capital de Seed Co Limited et 31 % du capital de Seed Co International.





PERSPECTIVES 2018-2019

Les audits des comptes des sociétés entrant dans le périmètre de Vilmorin & Cie sont en cours de finalisation ; les opérations de consolidation comptable (hors chiffre d’affaires) sont quant à elles en cours de validation.

Sur la base des estimations réalisées à ce jour, Vilmorin & Cie confirme la progression de son taux de marge opérationnelle courante pour l’exercice 2018-2019, qui devrait être proche de 1 point, après intégration d’un effort de recherche d’environ 240 millions d’euros. En 2017-2018, le taux de marge opérationnelle courante s’était établi à 7,2 %.

Quant à la contribution des sociétés mises en équivalence, en excluant le profit de revalorisation lié à la réorganisation des activités internationales de Seed Co(1) (Afrique. Grandes Cultures), Vilmorin & Cie confirme qu’elle sera en retrait par rapport à celle de 2017-2018. Ce repli, constaté en dépit de la bonne performance opérationnelle de Seed Co, provient du recul de la profitabilité d’AgReliant (Amérique du Nord. Grandes Cultures), conséquence de l’évolution de son activité commerciale ainsi que, sur la fin de l’exercice, de conditions météorologiques extrêmement défavorables.

En 2017-2018, la contribution des sociétés mises en équivalence s’était élevée à 23,3 millions d’euros.

Quant au résultat net annuel de Vilmorin & Cie, il sera en légère progression par rapport à celui de l’exercice précédent. En 2017-2018, le résultat net annuel total s’était élevé à 76,9 millions d’euros, dont une part groupe de 74,1 millions d’euros.

(1) Cf. communiqué de presse Vilmorin & Cie publié le 4 mars 2019.





PROCHAINS RENDEZ-VOUS



Mardi 15 octobre 2019(1) : Résultats annuels 2018-2019

Lundi 4 novembre 2019(1) : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019-2020

Vendredi 6 décembre 2019 : Assemblée Générale des Actionnaires à Paris

Dates fournies à titre indicatif et susceptibles de modifications.

(1) Publication post-clôture de Bourse.





POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Vincent SUPIOT

Directeur Financier

vincent.supiot@vilmorincie.com

Valérie MONSÉRAT

Directrice Communication Financière et Relations Investisseurs

valerie.monserat@vilmorincie.com

Tél. + 33 (0)4 73 63 44 85

Site Internet : www.vilmorincie.com

4e semencier mondial, Vilmorin & Cie crée des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée, contribuant à répondre aux enjeux alimentaires.

Soutenue par son actionnaire de référence Limagrain, groupe coopératif agricole international, la croissance de Vilmorin & Cie s’appuie sur un investissement soutenu et continu en recherche et une stratégie d’internationalisation affirmée, pour renforcer durablement ses positions concurrentielles sur des marchés mondiaux porteurs.

Guidée par une vision long terme de son développement, Vilmorin & Cie inscrit sa performance dans le respect de trois valeurs fondatrices : le progrès, qui se situe au cœur de ses convictions et de sa mission, la persévérance, inhérente aux métiers d’agriculteur et de semencier, et la coopération, aussi bien au niveau scientifique, industriel que commercial.





Retrouvez la présentation commentée du chiffre d’affaires annuel 2018-2019 sur le site www.vilmorincie.com , en page d’accueil.





ANNEXE 1 :

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2018-2019 ET ÉVOLUTION PAR TRIMESTRE ET PAR BRANCHE

En millions d'euros 2017-2018 2018-2019 Variation

à données courantes Variation

à données comparables Dont : Impact

devises Effet périmètre Premier trimestre 207,6 207,5 0,0 % +5,3 % -7,0 -3,6 Semences Potagères 109,3 103,4 -5,4 % +0,7 % -3,0 -3,6 Semences

de Grandes Cultures 90,4 96,5 +6,7 % +11,4 % -3,9 0,0 Produits de Jardin

et Holdings 7,9 7,6 -3,2 % -1,5 % -0,1 0,0 Deuxième trimestre 252,5 252,9 +0,2 % +2,6 % -7,3 +1,4 Semences Potagères 139,4 135,8 -2,6 % +0,6 % -2,8 -1,5 Semences

de Grandes Cultures 107,5 112,6 +4,7 % +6,1 % -4,4 +2,9 Produits de Jardin

et Holdings 5,6 4,6 -17,7 % -16,5 % -0,1 0,0 Troisième trimestre 528,2 541,4 +2,5 % +3,3 % -8,0 +3,9 Semences Potagères 190,8 198,7 +4,2 % +3,5 % +0,2 +1,0 Semences

de Grandes Cultures 314,3 317,4 +1,0 % +2,6 % -7,9 +2,9 Produits de Jardin

et Holdings 23,1 25,3 +9,4 % +11,2 % -0,3 0,0 Quatrième trimestre 357,7 388,9 +8,7 % +7,0 % +1,5 +4,2 Semences Potagères 233,6 249,5 +6,8 % +6,2 % -0,1 +1,4 Semences

de Grandes Cultures 111,1 123,5 +11,2 % +6,9 % +1,7 +2,7 Produits de Jardin

et Holdings 13,0 15,8 +21,5 % +22,1 % -0,1 0,0 Chiffre d’affaires

annuel 1 346,0 1390,7 +3,3 % +4,5 % -20,8 +5,8 Semences Potagères 673,1 687,5 +2,1 % +3,5 % -5,8 -2,8 Semences

de Grandes Cultures 623,3 649,9 +4,3 % +5,2 % -14,4 +8,6 Produits de Jardin

et Holdings 49,6 53,4 +7,5 % +8,9 % -0,6 0,0





ANNEXE 2 :

GLOSSAIRE

Données comparables

Les données comparables sont les données reconstituées à périmètre et taux de change constants. Les données financières de 2017-2018 se voient donc appliquer le taux moyen de l’exercice 2018-2019, ainsi que d’éventuelles évolutions de périmètre, pour être comparables avec les données de l’exercice 2018-2019.

L’évolution du périmètre de consolidation provient de l’acquisition de la société AdvanSeed (Danemark. Potagères) conclue en juillet 2018 ainsi que de celle des sociétés Sursem et Geneze (Amérique du Sud. Grandes Cultures) finalisée en décembre 2018.

L’évolution du périmètre d’activités provient du retrait de la distribution de fournitures agricoles engagé par la Business Unit Vilmorin-Mikado (Potagères) au Japon sur l’exercice 2017-2018.

Données courantes

Les données courantes sont les données aux taux de change historiques de la période et ne tenant pas compte d’effet périmètre.

Effort de recherche

L’effort de recherche correspond à la dépense de recherche brute avant immobilisation des frais de recherche et crédit d’impôt recherche.

Marge opérationnelle courante

La marge opérationnelle courante est définie comme la marge opérationnelle comptable, retraitée des impairments et des coûts de restructuration.

Pièce jointe