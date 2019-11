VILMORIN : LCM reste Neutre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM (Louis Capital Markets) a confirmé sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 50 euros sur Vilmorin. Le broker a salué un chiffre d'affaires du premier trimestre 2019/2020 de bonne facture. Dans le détail, le bureau d'études a souligné la grande hétérogénéité géographique de la performance du pôle Semences Potagères. L'activité a fortement progressé en Amérique du Nord (USA et Mexique) mais a été bien moins dynamique en Asie, Afrique et surtout en Europe ou de nombreuses espèces enregistrent des baisses de surface.Dans le pôle Grandes Cultures poursuit le courtier, Vilmorin a su mettre à mal la concurrence en lui subtilisant des parts de marché sur le colza. Le groupe français a pu compter sur des produits très performants dans la résistance à un virus présent en Europe.