VILMORIN : chute après des résultats et des objectifs décevants

Vilmorin chute de 10% à 58,50 euros, pénalisé par des résultats annuels décevants et des prévisions prudentes. Dans le sillage de cette publication, LCM a dégradé sa recommandation sur le quatrième semencier mondial de Neutre à Vendre tandis que Portzamparc a abaissé la sienne d'Acheter à Conserver. Affecté par des marchés conjoncturellement difficiles, le groupe a vu son bénéfice net reculer de 14,7% à 74,1 millions d'euros.L'Ebitda a baissé de 6,2% à 296,7 millions pour un chiffre d'affaires en baisse de 4,8% à 1,346 milliard. Face à cette baisse des résultats, le groupe a réduit son dividende annuel à 1,35 euro contre 1,65 euro un an plus tôt. Celui-ci correspond à un taux de distribution de 38 %, soit dans la tendance des derniers exercices.Pour l'exercice 2018-2019, Vilmorin vise une progression de son chiffre d'affaires consolidé de 2 % à 3 % à données comparables, correspondant également à la croissance visée respectivement en Semences Potagères et en Semences de Grandes Cultures.En outre, Vilmorin se donne comme objectif de réaliser un taux de marge opérationnelle courante en légère progression, estimée entre 0,5 et 1 point, par rapport à l'exercice 2017-2018.Celui-ci prendra en compte un effort de recherche qui devrait être supérieur à 250 millions d'euros, destiné tant à la croissance des Semences Potagères que des Semences de Grandes Cultures.LCM a pris acte des prévisions très prudentes du groupe en ajustant à la baisse ses estimations. Le bureau d'études explique que cet ajustement met en relief des ratios de valorisation très élevés pour le groupe et une génération de cash qui demeure toujours très limitée en raison des investissements nécessaires pour se maintenir au niveau sur des marchés concurrentiels.Une opinion négative qui n'est pas partagée par Kepler Cheuvreux.Le courtier souligne que les résultats de Vilmorin sont ressortis en ligne avec les prévisions du groupe. Le broker estime que les craintes du marché concernant la faiblesse structurelle des semences potagères sont injustifiées. En effet, le segment a retrouvé le chemin de croissance depuis le deuxième trimestre de l'année civile.