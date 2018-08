VILMORIN : confirme le repli du taux de marge opérationnelle courante annuel

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Clos au 30 juin 2018, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre de Vilmorin s'est élevé à 357,7 millions d'euros, en progression de 4,1 %. Retraité à données comparables (devises, périmètre d'activités), il est en croissance de 10,9 %. En conséquence, le chiffre d'affaires annuel du semencier 2017-2018 s'est établi à 1,346 milliard d'euros, en retrait de 4,8 %. A données comparables, il affiche une progression de 0,7 %, en ligne avec le dernier objectif fixé, soit une légère croissance du chiffre d'affaires à données comparables.Sur la base des estimations réalisées à ce jour, Vilmorin & Cie confirme le repli sensible de son taux de marge opérationnelle courante pour l'exercice 2017-2018, après intégration d'un effort de recherche, qui se situera en deçà de 255 millions d'euros. En 2016-2017, le taux de marge opérationnelle courante s'était établi à 9,2 %.Quant à la contribution des sociétés mises en équivalence, le semencier indique qu'elle sera en retrait par rapport à celle de 2016-2017, du fait du recul de la profitabilité d'AgReliant (Amérique du Nord. Grandes Cultures) et en dépit de l'excellente performance opérationnelle de Seed Co (Afrique. Grandes Cultures).En conséquence, le résultat net annuel sera en baisse en comparaison à celui de 2016-2017, malgré l'impact positif de la fiscalité lié notamment à la diminution des taux d'imposition en France et aux États-Unis. En 2016-2017, le résultat net annuel total s'était élevé à 90,1 millions d'euros, dont une part groupe de 86,9 millions d'euros.