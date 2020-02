VILMORIN : confirme ses objectifs annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vilmorin a essuyé au premier semestre, clos fin décembre, une perte nette, part du groupe, de 61,9 millions d’euros contre -39,2 millions d’euros, un an auparavant. Vilmorin rappelle qu’en moyenne, le chiffre d’affaires du premier semestre ne représente globalement qu’environ un tiers des ventes annuelles. Compte tenu de cette forte saisonnalité, les comptes consolidés sur cette période affichent traditionnellement des résultats fortement négatifs. Il affiche une perte opérationnelle de 46,9 millions contre -40,5 millions pour le premier semestre de l’exercice précédent.Le chiffre d'affaires consolidé du quatrième semencier mondial s'est élevé à 490,8 millions d'euros, en progression de 6,6 % à données courantes et de 2,5 % à données comparables.Vilmorin & Cie a confirmé ses objectifs en termes de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle courante pour l'exercice 2019-2020. Ceux-ci correspondent à une progression du chiffre d'affaires consolidé de 2 % à 3 % à données comparables, et à un taux de marge opérationnelle courante d'au moins 8 %.