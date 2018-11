VILMORIN : confirme ses objectifs pour son exercice 2018-2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vilmorin & Cie vient de réaliser son point d’activité au titre de son premier trimestre 2018-2019 (clos fin septembre). Ainsi, le producteur de semences a publié un chiffre d’affaires consolidé de 207,5 millions d’euros, stable à données courantes et en progression de 5,3 % à données comparables. En parallèle, Vilmorin a annoncé l’acquisition de deux sociétés sud-américaines indépendantes, Sursem et Geneze, auprès du fonds d’investissement Pampa Agribusiness.Celles-ci sélectionnent, produisent et distribuent essentiellement des semences de maïs hybride, complétées de semences de blé, de tournesol et de soja. Sursem est active en Argentine et Geneze au Brésil.Disposant de quatre centres de recherche et de deux sites de production, les deux sociétés bénéficient également d'un réseau commercial étendu. Elles ont réalisé un chiffre d'affaires total de plus de 40 millions de dollars en 2017 et emploient plus de 160 collaborateurs.In fine, Vilmorin & Cie a confirmé ses objectifs en termes de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle courante pour l'exercice 2018-2019.Ceux-ci correspondent à une progression du chiffre d'affaires consolidé de 2 % à 3 % à données comparables, et à un taux de marge opérationnelle courante en légère progression, estimée entre 0,5 et 1 point, par rapport à 2017-2018, intégrant un effort de recherche qui devrait être supérieur à 250 millions d'euros.