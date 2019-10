VILMORIN : pénalisé par une publication annuelle contrastée

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vilmorin abandonne 2,60% à 46,75 euros après la publication de résultats annuels conformes aux attentes. Les investisseurs sanctionnent les prévisions prudentes du semencier ainsi que la hausse de sa dette. Au titre de son exercice 2018/2019 clos fin juin, le groupe français a dégagé un résultat net part du groupe quasi stable à 73,9 millions d'euros.Le résultat net a atteint 77,9 millions, en hausse de 1,3 %. Le résultat opérationnel consolidé s'élève à 111 millions, en croissance de 14,3 % et fait ressortir une marge opérationnelle comptable de 8 %, en hausse de 0,8 point par rapport à l'exercice précédent.La marge opérationnelle courante s'établit à 8,4 %, en progression sensible par rapport à l'exercice précédent (+1,2 point), tel qu'indiqué en août.Le chiffre d'affaires consolidé, correspondant au revenu des activités ordinaires, s'élève à 1,3907 milliard d'euros, en hausse de 3,3 % à données courantes. Retraité à données comparables (devises, périmètre d'activités), il progresse de 4,5 % par rapport à l'exercice précédent.Le groupe va verser un dividende stable de 1,35 euro par action.Pour l'exercice 2019-2020, Vilmorin fixe l'objectif d'atteindre une progression de son chiffre d'affaires consolidé de 2 % à 3 % à données comparables.En outre, le groupe se donne comme objectif de réaliser un taux de marge opérationnelle courante d'au moins 8 %. Celui-ci prendra en compte un effort de recherche qui devrait être supérieur à 255 millions d'euros, destiné tant à la croissance des Semences Potagères que des Semences de Grandes Cultures.Société Générale a confirmé sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 54 euros après des résultats annuels conformes aux attentes et des prévisions jugées crédibles. Cependant, le broker estime que la hausse de la dette pourrait poser problème à certains investisseurs.En effet, par rapport à l'exercice précédent, la structure bilancielle au 30 juin 2019 est marquée par un accroissement du rapport de l'endettement net aux capitaux propres (soit un " gearing " de 69 %, contre 58 % au 30 juin 2018), lié notamment aux acquisitions conclues en cours d'exercice en Amérique du Sud et à l'évolution du besoin en fonds de roulement.